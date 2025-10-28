Три лучших боксера в истории: директор команды Усика назвал фамилии

Едва ли не в каждом виде спорта постоянно продолжаются дискуссии о лучшем спортсмене, тренере или команде в истории. Исключением не является и бокс.

В последнее время активизировались разговоры о лучшем бойце всех времен после успехов Александра Усика и Теренса Кроуфорда. Накануне своим мнением по этому вопросу поделился Сергей Лапин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ready To Fight.

Читайте также Усик отправил Фьюри на пенсию: украинец рассказал, в каких отношениях с британцем

Каких боксеров Лапин считает лучшими?

Директор команды действующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе выделил трех боксеров. В список попали сразу два украинца и Мухаммед Али.

Мухаммед Али – это символ мужества и ума в ринге. Александр Усик – пример дисциплины, духовной силы и универсальности. Василий Ломаченко – олицетворение технического совершенства и творчества в боксе,

– заявил Лапин.

Отметим, что ранее в интервью ESNEWS Василий Ломаченко называл тройку лучших боксеров всех времен. В его топе оказались Рой Джонс, Майк Тайсон и Мухаммед Али.

К слову. Накануне определился наиболее вероятный следующий соперник Александра Усика. Им стал британский нокаутер, который одолел новозеландца Джозефа Паркера.

Напомним, что накануне был обновлен рейтинг лучших бойцов супертяжелого дивизиона. Его продолжает возглавлять Александр Усик, однако в топ-10 произошло немало изменений.

Что известно о боксерах, которых выделил Лапин?