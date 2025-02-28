Легенда Барселоны назвал пятерку любимых футболистов: в список не попал Месси

Андрес Иньеста провел феноменальную игровую карьеру, сделав себе имя в каталонской Барселоне. Он в 2024 году повесил бутсы на гвоздь в статусе одного из самых титулованных футболистов в истории.

Звездный испанец принял участие в опросе относительно своих любимых игроков всех времен. Он выбрал пятерку, в которую неожиданно не вошел бывший партнер по команде Лионель Месси, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток ofmanny.

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Интересный выбор

На первое место легендарный полузащитник поставил Микаэля Лаудрупа. На второй позиции расположился Пеп Гвардиола, а тройку замкнул Хави.

Также в топ-5 попали еще два игрока, с которыми Иньеста пересекался в сборной Испании. Он выделил Давида Силву и Санти Касорлу.

Иньеста назвал топ-5 любимых игроков: смотрите видео

Напомним, что Андрес Иньеста выступал за первую команду Барселоны с 2002 по 2018 год. После этого он поиграл еще в японском Виссел Кобе и Эмирейтс из ОАЭ.

Всего испанец добыл 38 трофеев на взрослом уровне. Среди них выделяются два триумфа на Евро, победа на ЧМ-2010 и четыре титула победителя Лиги чемпионов.