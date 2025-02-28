Зірковий іспанець взяв участь в опитуванні щодо своїх улюблених гравців усіх часів. Він обрав п'ятірку, до якої несподівано не ввійшов колишній партнер по команді Ліонель Мессі, повідомляє 24 Канал із посиланням на тікток ofmanny.

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Цікавий вибір

На перше місце легендарний півзахисник поставив Мікаеля Лаудрупа. На другій позиції розташувався Пеп Гвардіола, а трійку замкнув Хаві.

Також до топ-5 потрапили ще два гравці, з якими Іньєста перетинався у збірній Іспанії. Він виділив Давіда Сілву та Санті Касорлу.

Іньєста назвав топ-5 улюблених гравців: дивіться відео

Нагадаємо, що Андрес Іньєста виступав за першу команду Барселони з 2002 по 2018 рік. Після цього він пограв ще в японському Віссел Кобе й Емірейтс з ОАЕ.

Всього іспанець здобув 38 трофеїв на дорослому рівні. Серед них виділяються два тріумфи на Євро, перемога на ЧС-2010 та чотири титули переможця Ліги чемпіонів.