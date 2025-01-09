Тоттенхэм – Ливерпуль 1:0

Гол: Бергвалль, 86.

В Кубке английской лиги 2024-2025 на этой неделе проходят первые матчи 1/2 финала. Во вторник, 7 января, Ньюкасл уверенно победил Ньюкасл, тогда как на следующий день Тоттенхэм принимал Ливерпуль, сообщает 24 Канал.

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Ужасная травма уругвайца

"Шпоры" в последнее время не впечатляют, выиграв лишь три матча из последних 14-ти. Ливерпуль же наоборот нет равных в АПЛ и Лиге чемпионов, поэтому неудивительно, что подопечных Слота считали еще и фаворитами Кубка лиги.

Впрочем, встреча началась с ужасного эпизода. На 7 минуте игры полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур на ровном месте упал на поле без какого-либо контакта.

Было похоже, что уругваец потерял сознание, ведь он долгое время вообще не двигался. Медики, выбежавшие на поле, оказывали Бентанкуру помощь почти десять минут.

Видео падения Бентанкура:

В итоге Родриго вынесли на носилках с кислородной маской на лице. Еще во время игры Тоттенхэм сообщил, что футболист находится в сознании и разговаривает. Его госпитализировали для дальнейших обследований.

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Лондонцы дожали фаворита

В конце концов матч с задержкой, но был продолжен. Игровое преимущество было на стороне Ливерпуля, однако по количеству острых моментов гости не превосходили "шпор". Более того, забить удалось именно Тоттенхэму в конце игры.

Сначала VAR отменил мяч Соланке из-за офсайда. Но чуть позже Доминик удачно отпасовал на Бергвалля, которого забыли закрыть защитники гостей. 18-летний швед и нанес результативный выстрел, который стал для Тоттенхэма победным.

Таким образом Ливерпуль терпит лишь второе поражение в этом сезоне и оказывается на грани вылета из Кубка лиги. Ответный матч между этими командами состоится 6 февраля на "Энфилде".