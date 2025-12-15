Игрок сборной Украины отметился красивым голом и ассистом-свояком в матче против гранда

В воскресенье, 14 декабря, состоялись очередные матчи турецкой Суперлиги по футболу. В центральном поединке 16 тура встречались Трабзонспор и Бешикташ.

Именитые команды сыграли в результативную ничью со счетом 3:3. Одним из главных героев встречи стал вингер сборной Украины Александр Зубков, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Трабзонспор – Бешикташ?

Уже на 22-й минуте гости имели преимущество в два мяча. Сначала голом отметился Тэмми Абрахам, а затем удвоил счет Вацлав Черны.

После этого хозяева сократили счет во встрече, но стамбульцы снова оторвались – Черны оформил дубль. На 38-й минуте Бешикташ остался в меньшинстве и Трабзонспор воспользовался численным преимуществом.

После перерыва за дело взялся футболист сборной Украины Александр Зубков. На 63-й минуте он отметился довольно курьезной результативной передачей. Уроженец Макеевки пробивал по воротам, но попал в Инао Улая и оформил своеобразный "свояк".

А уже в конце матча украинец сам стал автором гола. Он оказался не только важным, но и очень эффектным.

После неудачного розыгрыша углового хозяева подхватили мяч и он оказался у Зубкова. Александр уже в фирменном стиле сместился в центр под левую ногу и пробил в дальний угол, принеся своей команде ничью.

Справка. За свой перформанс Зубков получил оценку 8,8 от статистического портала WhoScored. Он был признан лучшим игроком матча.

Отметим, что также в составе хозяев сыграли еще два украинских футболиста. Арсений Батагов провел весь поединок на поле, а Даниил Сикан вышел сразу после перерыва.

Что известно о выступлениях Зубкова за Трабзонспор?