Украинизация продолжается: европейский клуб хочет подписать четвертого игрока сборной Украины

Турецкий Трабзонспор в сезоне-2024/2025 имеет в составе трех украинских футболистов. Во время открытия следующего трансферного окна их количество может увеличиться.

"Бордово-голубые" хотят усилить позицию центрального защитника. На эту роль они серьезно рассматривают Дениса Попова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fotomaç.

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Заинтересованность никуда не исчезла

Футболист киевского Динамо находится в шорт-листе руководства Трабзонспора. Турецкий клуб намерен летом попытаться подписать 26-летнего украинского игрока, интерес к которому был еще в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что боссы "бордово-голубых" будут консультироваться с главным тренером команды Фатихом Текке. Если он даст свое согласие, то руководство турецкого клуба начнет действовать.

Трабзонспор стремится быстро достичь своих трансферных целей. В клубе серьезно подходят к селекционной работе и хотят иметь готовую команду как можно раньше, чтобы пройти сборы и мощно начать новый сезон.

Справка. Денис Попов является воспитанником киевского Динамо. В нынешней кампании он сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Его действующий контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что в составе Трабзонспора выступает трое украинцев: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Сейчас "бордово-голубые" занимают девятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.