Трагическая смерть украинской спортсменки: чемпионка умерла вскоре после турнира по тхэквондо

В Ирпене скоропостижно ушла из жизни 14-летняя спортсменка Юлия Пятенко, которая несколько дней назад вернулась с международного турнира в Австрии. Юная спортсменка входила в число самых талантливых в регионе и успешно выступала на областных, всеукраинских и международных соревнованиях.

Трагическое событие произошло 12 февраля, сообщает СК "Император". По состоянию на 15 февраля официальные данные о причине смерти не обнародованы, а семья воздерживается от комментариев.

Что случилось с Юлией Пятенко?

В социальных сетях появляются различные версии произошедшего, в частности о бытовом несчастном случае, но эти сообщения не подтверждены официальными данными.

Некоторые пользователи предполагают, что трагедия могла быть связана с попыткой повторить тренд с ТикТок или с падением с высоты, при этом криминальная составляющая якобы отсутствует, сообщает oboz.ua.

Что известно о Юлии Пятенко?

Юлия занималась олимпийским тхэквондо и с 2020 года тренировалась в спортивном клубе "Император", где получила ряд титулов и наград. Тренеры и коллектив выражают глубокое потрясение потерей, называя ее дисциплинированной и трудолюбивой спортсменкой, чьи успехи вдохновляли команду.

В клубе болезненно восприняли эту потерю. Тренеры Юлия и Роман Страховские в обращении к команде отметили, что Юлия была старательной и упорной спортсменкой, тренировалась с 2020 года и навсегда останется частью их коллектива. Они подчеркнули, что ее преждевременный уход стал тяжелым и непоправимым ударом для всех, кто имел честь с ней работать.