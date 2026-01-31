В командных видах спорта россияне не могут участвовать в турнире. Однако для индивидуальных атлетов делают исключение с помощью "нейтрального" статуса.
По теме Без фото и дискуссий: страна Европы посоветовала спортсменам избегать россиян на Олимпийских играх
Кто вывел Россию из-под санкций?
Однако в последнее время санкции против России стали ослаблять, сообщает World Taekwondo. Очередным видом спорта, который пошел навстречу террористам, стало тхэквондо.
Международная федерация тхэквондо позволила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Разрешение распространяется на все возрастные категории.
Как юниоры, так и взрослые смогут соревноваться при своих национальных символах. Такое решение было принято во время заседания Совета организации World Taekwondo в Фуджейре.
К слову. Тхэквондо является одним из любимых видов спорта президента России Владимира Путина. У российского диктатора даже был черный пояс, но его отозвали в 2022 году.
При этом другие ограничения в отношении россиян и белорусов организация оставляет в силе. Представители власти этих стран не смогут посещать официальные соревнования, а на территории России не будут проводиться международные турниры.
Что известно санкции против России в спорте?
- С 2022 года российские команды почти во всех видах спорта отстранены от участия в официальных турнирах. При этом индивидуальным атлетам оставили возможность соревноваться в нейтральном статусе.
- Для участия в турнирах они должны доказать свою непричастность к военным структурам своей страны. Также спортсмены должны не быть вовлеченными в поддержку войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.
- Что же касается Олимпийских игр, то пока Россию и Беларусь полноценно не вернули к соревнованиям под своими флагами, сообщает Corrierre della Serra. Представители страны-агрессора дальше могут выступать как нейтральные спортсмены.