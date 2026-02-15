Трагічна подія відбулася 12 лютого, повідомляє СК "Імператор". Станом на 15 лютого офіційних даних про причину смерті не оприлюднено, а родина утримується від коментарів.

Дивіться також Улюблений вид спорту Путіна: чергова федерація дозволила росіянам виступати під своїм прапором

Що сталося з Юлією П'ятенко?

У соціальних мережах з'являються різні версії події, зокрема про побутовий нещасний випадок, але ці повідомлення не підтверджені офіційними даними.

Деякі користувачі припускають, що трагедія могла бути пов'язана зі спробою повторити тренд із ТікТок або з падінням з висоти, при цьому кримінальна складова нібито відсутня, повідомляє oboz.ua.

Що відомо про Юлію П'ятенко?

Юлія займалася олімпійським тхеквондо і з 2020 року тренувалася у спортивному клубі "Імператор", де здобула низку титулів і нагород. Тренери та колектив висловлюють глибоке потрясіння втратою, називаючи її дисциплінованою і працьовитою спортсменкою, чиї успіхи надихали команду.

У клубі болісно сприйняли цю втрату. Тренери Юлія та Роман Страховські у зверненні до команди зазначили, що Юлія була старанною й наполегливою спортсменкою, тренувалася з 2020 року та назавжди залишиться частиною їхнього колективу. Вони підкреслили, що її передчасний відхід став важким і непоправним ударом для всіх, хто мав честь із нею працювати.