Гольф как оружие: как любимая игра Трампа влияет на судьбу Украины и всего мира
- Трамп активно использует гольф для дипломатии, что помогло ему установить тесные отношения с некоторыми мировыми лидерами, такими как президент Финляндии Александр Стубб.
- Гольф является для Трампа не только хобби, но и бизнесом, что способствовало созданию сети гольф-клубов и значительной прибыли.
- Трамп привлекает звезд из разных сфер в свои гольф-клубы, используя это как часть своей стратегии продвижения и рекламы.
- Несмотря на критику за мошенничество на поле для гольфа, Трамп продолжает активно играть и интегрировать гольф в свой образ жизни и бизнес.
Сегодня в мире только и разговоров что о президенте США Дональде Трампе. Зато у самого Трампа на уме только гольф. Конечно, когда он не занят настойчивыми попытками выпросить себе Нобелевскую премию мира. Хотя, даже и тогда он, похоже, не отказывает себе в свингах, слайсах и айронах.
24 Канал рассказывает о том, откуда и как давно у Трампа появилась любовь к гольфу и о неожиданной роли этой игры в современной международной политике и дипломатии.
Читайте также Военный ВСУ подарил Трампу клюшку для гольфа: президент записал видеоблагодарность
Как работает гольф-дипломатия Трампа?
В первые месяцы после возвращения в Белый Дом Трамп шокировал тем, что при любой возможности пытался покинуть все президентские дела и улететь на какое-то из собственных полей для гольфа развлекаться.
Журналисты подсчитали, что только за первые 48 дней президентства в 2025 году его хобби стоило бюджету США 18 миллионов долларов. А в 2017-м во время первых 100 дней своей каденции Трамп играл в гольф 19 дней, то есть 20% времени.
При этом сам Трамп отказывается называть это отдыхом и настаивает, что так он якобы работает. Ранее в одной из своих книг он заявил: "Я, даже играя в гольф, продолжаю заниматься бизнесом". Сейчас же он очевидно думает, что не только одновременно отдыхает и занимается бизнесом, но и вершит судьбу мира. При этом в 2016-м, провожая Обаму с должности президента, Трамп упрекал того, что тот слишком много времени проводит возле лунок.
Кстати, не только Трамп считает гольф аристократическим и привилегированным видом спорта. С 47-м президентом согласились бы большинство его предшественников, среди которых немало фанатов гольфа.
По легенде, Вудро Вильсон настолько любил гольф, что играл в него даже зимой, не обращая внимания на снег, а Билл Клинтон даже мог пропустить государственные дела ради партии в гольф, поскольку всегда играл медленно и никогда не спешил.
Есть исследование, посвященное перекрестным тренировкам мозга. В нем упоминается, в частности, о том, что можно использовать приобретенные навыки для совершенствования результатов деятельности в других сферах. Вот одна из причин, почему я всегда советую людям играть в гольф. Это интеллектуальная игра, и она действует на нескольких уровнях. Не одна замечательная идея и не одно решение проблемы пришло мне в голову во время игры, так что я готов немедленно подписаться под этой теорией. Она действительно работает,
– Трамп в книге "Думай как чемпион" (2009) железное обоснование того, что когда он играет в гольф – это тоже работа.
Эта игра – давняя страсть Трампа. По меткому выражению его постоянного спарринг-партнера и живой легенды этого вида спорта Джекса Никласа: единственная вещь, которую Трамп любит больше денег – это гольф.
Неудивительно, что теперь саудиты вкладывают в гольф (и Трампа) миллиарды, создав собственную лигу – LIV Golf, немало мировых лидеров берут уроки гольфа в надежде на благосклонность Трампа. И если у президента Южной Кореи Юн Сок Йоля ничего не получилось, потому что его отстранили от власти еще до того, как он подошел к первой лунке, то финский лидер Александр Стубб был куда успешнее.
На самом деле ничего удивительного здесь нет, Стубб – очень хороший игрок и даже имел гольф-стипендию (да, есть в США и такая – 24 Канал) во время учебы в университете в Южной Каролине, а его юношеские годы прошли во Флориде, поэтому он быстро нашел общий язык с Трампом.
Трамп и Стубб во время игры в гольф / Фото из соцсети Трампа Truth
Своими ударами и знаниями терминологии игры Александр Стубб очаровал Трампа на поле и в итоге имел доступ (около 7 часов – 24 Канал) к президенту США больше всего того времени, что получили другие европейские лидеры вместе взятые.
Именно благодаря гольфу президенту Стуббу удалось убедить Трампа изменить свое мнение о поставках оружия Украине и дать "зеленый свет". Также президент Финляндии был в составе делегации Европы на саммите в Белом Доме 18 августа 2025 года, когда удалось убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украине.
Трамп искал глазами Стубба и разволновался: смотрите видео
За много лет до Стубба этот же трюк провернул ныне покойный премьер Японии Синдзи Абэ, который и сам был фанатом гольфа. Он в первую каденцию Трампа благодаря общему хобби очень сблизился с американским президентом, дарил тому золотую клюшку за 4 000 долларов и регулярно играл с ним в гольф, в частности, на полях в Японии. Правда, не обошлось без казусов, которые разлетелись не весь мир.
Падение на поле для гольфа: смотрите видео
Тот самый секрет успеха, известный всем родителям мира, а именно – "разделите с ребенком его заинтересованность" – подражает сенатор Линдси Грэм. Еще несколько лет назад он буквально называл Трампа идиотом, а сейчас стал верным спутником и едва ли не главным сторонником, а также – спарринг-партнером в гольф. Напомним, именно с ним должен был играть Трамп во время потенциального второго покушения на его жизнь.
Стиль игры Трампа – Пеле от гольфа
Откровенно говоря, Трамп не слишком хороший игрок в гольф, что и сам признавал ранее (до президентства) лично, он часто попадает в забавные ситуации, не попадая по мячу или отправляя его в озеро (дальние удары – не его конек).
Подводный гольф от Трампа: смотрите видео
Впрочем, это не мешает ему продолжать играть в свои 79 и явно наслаждаться игрой. И, конечно, зарабатывать на этом.
Гольф – игра интеллектуальная, и это правда. Она требует серьезного технического оснащения и определенного мастерства. В гольф нельзя играть равнодушно и ожидать при этом хороших результатов. Играть нужно сосредоточенно и терпеливо,
– Трамп в книге "Думай как чемпион" о сути гольфа.
Правда, даже в интеллектуальной игре, где есть строгий этикет и ценится благородство, Трамп все делает по-своему. Он никогда не чурается подвохов. Самым известным случаем из последних является летняя афера 2025 года в Шотландии, когда камера зафиксировала мошенничество ассистентов (кедди) Трампа на мячах для гольфа – те просто подкладывали их шефу для удара на удобное место.
Гольф-читерство Трампа в Шотландии: смотрите видео
При этом это лишь один из многих случаев, которые сопровождают Трампа всю его взрослую жизнь и тщательно зафиксированы СМИ и подтверждены многочисленными свидетелями.
Интересно, что сам Трамп в одной из своих книг писал, что игра в гольф помогает ему увидеть благородство человека и то, каким на самом деле является его потенциальный партнер по бизнесу.
Играя в гольф, можно многое узнать о людях. Именно поэтому многие сделки заключаются на поле для игры или сразу после нее. Гольф требует определенных норм поведения, и люди, которые их придерживаются, являются хорошими партнерами в бизнесе. Некоторые называют это этикетом, я же считаю это просто порядочностью. Гольф прекрасно проявляет в людях это качество,
– Трамп о кодексе поведения в гольфе в своей книге "Почему мы хотим, чтобы вы стали богатыми" (2006).
За свою манеру игры в гольф получил от друзей прозвище "Пеле", потому что постоянно подбивал мячик ногой, чтобы получить более удобную позицию. О мошенничестве Трампа в гольфе известно давно. Об этом даже написана целая книга "Главный читер". Ее автор Рик Рейли, собрал многочисленные свидетельства напарников Трампа по игре, и сравнивает его с "мафиози".
Он обманывает, как настоящий мафиози, и делает это постоянно: когда вы замечаете и когда не видите хитростей. Это его способ демонстрировать людям, что он сильнее и лучше,
– показательный отрывок из книги "Главный читер".
Также Рейли рассказывал, что в первой своей игре после инаугурации Трамп обманул самого Тайгера Вудса, сказав, что нанес только 4 удара, хотя на самом деле их было уже 7 (в гольфе побеждает тот, кто прошел все лунки (обычно 18) за наименьшее количество ударов – 24 канал).
Тайгер Вудс с Дональдом Трампом после победы на Trump National Doral Miami в 2013 году. Трамп использовал эту победу, чтобы рекламировать свой гольф-клуб как один из лучших в мире. Фото Wilfredo Lee / AP
Кстати, европейцы в Шотландии летом 2025 года также прибегли к читерству, потому что Трампа туда фактически заманили на турнир, который профинансировало правительство. И все это для того, чтобы в перерыве на отдых от игры к президенту смогла прорваться руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы договориться о торговом соглашении между США и ЕС и наконец успокоить бизнес.
Если мне приходится быть вне дома, то я, скорее всего, нахожусь на одном из своих полей для гольфа,
– Трамп дает подсказку, где его искать, "Как стать богатым".
Кстати, это абсолютная правда. И в первый день после завершения его первого президентства – 21 января 2021 года – Трамп был на поле для гольфа в Вест-Палм-Бич во Флориде. Напомним, за несколько недель до этого Трамп фактически спровоцировал попытку государственного переворота в США, которая завершилась штурмом здания Конгресса агрессивными люмпенами во главе с самопровозглашенным шаманом в шапке с рогами.
Из-за этого Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) отменила контракт на проведение турниров на полях Трампа. PGA сдержала свое слово и “простила” Трампа только в августе 2025-го.
Правильные выводы о Трампе и его хобби сделал и президент Зеленский, который подарил президенту США во время визита в Белый Дом 18 августа 2025 клюшку для гольфа, которую передал для него героический украинский военный Константин Картавцев.
Спасая собратьев, украинец потерял ногу и гольф стал частью его реабилитации и помог восстановить силы. Трамп поблагодарил за подарок и записал эмоциональное обращение к Константину.
Хобби и бизнес: откуда у Трампа любовь к гольфу?
Играть в гольф Дональд начал с колледжа. Этому увлечению способствовали и родители Трампа – влиятельные нью-йоркские строительные магнаты. К тому же мать Трампа – Мэри Энн Маклауд – была родом из Шотландии, где этот вид спорта считается национальным. Этот край даже претендует на статус изобретателя гольфа, хотя это лишь половина правды (но Трамп в это верит).
Маклауд – не просто совпадение, мать Трама – представительница того самого шотландского клана, известного всем детям 1990-х по одноименному киносериалу о бессмертных горцах. Правда, Дункан Маклауд – герой вымышленный, а мать Трампа – реальная.
Однажды я слушал европейцев, которые рассуждали о том, что американцы, похоже, не знают своих корней. Понятно, их корни уходят далеко в глубину истории, и их проще проследить, потому что наши предки были выходцами из разных стран. Однако эти слова заставили меня задуматься, и я понял, что во многом они правы. Недавно я был в Шотландии, потому что предки моей матери имеют шотландские корни, изучал эту страну и то наследие, которое она оставила. Этим, наверное, и объясняется моя любовь к гольфу – его изобрели шотландцы,
– Трамп в книге "Думай как чемпион" ищет в себе корни любви к гольфу. При этом своих немецких корней (по отцовской линии) он до сих пор сторонится.
На самом деле игру придумали в Нидерландах и слово "гольф" вообще имеет голландское происхождение, но именно шотландские пастухи дали гольфу "второе дыхание" и сделали игру популярной. А потом на забаву пастухов обратили внимание местные аристократы, разработали канон и сделали гольф тем, какой он сейчас.
Я много лет занимался бейсболом, теннисом и гольфом. Эти игры требуют точности, хорошего чувства времени и концентрации. И до сегодняшнего дня я люблю смотреть бейсбол и теннис, но остаюсь страстным игроком в гольф... Главный урок, который я вынес из спорта, заключается в том, что надо доверять своей интуиции. Выносливость и техника – это, конечно, необходимые качества для спорта, но, чтобы достичь в нем действительно больших высот, нужна интуиция, которую невозможно объяснить словами,
– Дональд Трамп в книге "Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми" (2006) объясняет свою любовь к гольфу.
Во время учебы этот вид спорта был у Трампа наряду с теннисом и бейсболом одним из самых любимых. Кроме того, во время учебы он был в команде по европейскому футболу, занимался боулингом, американским футболом, баскетболом и борьбой.
Во взрослом возрасте Трамп со спортом не порывал – следил за событиями, посещал матчи и турниры, проводил велогонку "Тур де Трамп", организовывал бои Майка Тайсона и, похоже, прямо причастен к краху большой карьеры, участвовал в боях UFC как приглашенная звезда, был владельцем команды по американскому футболу и всегда искал встреч и знакомств со спортивными звездами – все ради того, чтобы выделится среди коллег-девелоперов и получить таким образом конкурентное преимущество.
За этим вихрем спортивных событий Трамп никогда не забывал о гольфе: он посещал турниры, в частности, топовые соревнования серии Masters, следил за чемпионами и в своих книгах уверенно сыпал терминами, ставил в пример звезд и размышлял о том, как достичь успеха в гольфе, давая собственные рецепты.
"Мой совет: хороший замах, хороший удар – и делайте вид, что для вас это не имеет никакого значения. Кстати, то же касается и жизни в целом... Очень важно – мыслить позитивно. Негативное мышление, особенно о себе самом и своих шансах на успех, разрушит вашу концентрацию и уничтожит все шансы достичь успеха. Я играю в гольф и заметил, что лучшие игроки – это те, кто имеет самые большие запасы позитивизма. Дело не в том, насколько далеко или насколько точно летит ваш мячик. Гольф – не игра физических способностей, это игра духа. И лучшие гольфисты – это люди, духовно крепкие. Гольф и придумали для того, чтобы испытывать твердость вашего духа в самых неблагоприятных ситуациях. Деревья, канавы, песчаные ловушки, бункеры, лужи – все словно создано для того, чтобы заставить вас растерять остатки уверенности", – Трамп в книге "Думай масштабно" дает советы о том, как стать успешным в гольфе.
Если вы много играете в гольф, ваше мастерство со временем оттачивается... хорошие гольфисты должны практиковаться не менее двух-трех часов в неделю – будь это тренировка на лужайке вокруг лунки, или отработка дальних ударов драйвером, или игра целыми раундами. Опытные игроки, желающие поднять уровень своей игры, тоже должны посвящать тренировкам с инструктором не менее часа в неделю. Гольф, как и любое другое дело, требует преданности. Все остальное зависит только от таланта,
– Трамп в книге "Думай как миллиардер" (2005) рассказывает о простых хитростях гольфа.
Правда, раздавать авторитетные советы Трамп начал не сразу. В своей первой и самой известной книге "Искусство сделки" (1987) Трамп лишь вскользь упоминает о гольфе, зато в дальнейших произведениях гольф просто сыплется отовсюду.
Объяснение этому "феномену" простое – в 1990-х гостиничная империя Трампа потерпела частичное банкротство и он транзитом через телевидение решил заняться строительством сети гольф-клубов.
Я заработал немало денег на полях для гольфа еще до того, как занялся ими как бизнесом. Именно там мне удалось найти решение многих проблем, идеи новых предприятий и даже новую карьеру. Гольф обладает способностью приводить мысли в равновесие, что не всегда удается сделать в условиях офиса. Делать то, что вам нравится, уже большая победа, поэтому, проведя немало счастливых часов на поле для гольфа, я решил и сам заняться созданием подобных площадок. Сегодня в Соединенных Штатах я являюсь одним из самых востребованных строителей в этой области,
– Трамп рекламирует себя в собственной книге "Как стать богатым" (2004).
И хотя сам Трамп утверждал, что стал строить поля не от отчаяния, а для души, очевидно это не совсем так – и создание гольф-империи было средством оставаться на плаву. Таким образом, многочисленные книги Трампа об успешном успехе – это не только банальное "инфоциганство", но и реклама его гольф-клубов, главной задачей которой было заманить туда богачей и сформировать новую привычку.
Благодаря этому Трамп заработал немало – он правдами и неправдами заманивал в свои клубы звезд мира кино, спорта и бизнеса, о чем не забывал хвастаться в своих книгах. Так Рон Говард, Хью Грант, Клинт Иствуд, Роберт Кийосаки, Том Брейди, Билл Клинтон (именно так – президент-демократ) и другие как бы становились соучастниками Трампа. Эта тактика не могла не сработать.
Если бы кто-то сказал мне двадцать лет назад, что я буду заниматься строительством гольф-клубов, я бы прогнал его из комнаты и сказал, что он просто смешон. Но гольф меняет человека. Да, эта игра требует техники и мастерства, но самое главное – она требует внимания и умения правильно оценивать возможности. Это прекрасный способ для развития навыков ведения бизнеса, для обучения науке маневрирования. Пожалуй, гольф можно приравнять и к уроку заключения сделки, что само по себе является особым видом искусства. Гольф, по сути, очень одинокая игра. Так и предпринимательская деятельность, даже в рамках крупной компании, – весьма одинокое занятие,
– Трамп рассуждает о гольфе в своей книге "Как стать богатым".
Подробно Где и как любит отдыхать Дональд Трамп
С высоты 2025 года надо признать, что Трампу это удалось. Сейчас его гольф-империя – это почти два десятка полей и клубов в США, а также гольф-клубы в Шотландии, Ирландии, Индонезии и ОАЭ. Надеемся, вскоре на них сыграют с Трампом (и немножко ему подыграют) звездные украинские фанаты гольфа – Владимир Кличко и вице-чемпион Украины 2011 года Андрей Шевченко.
Частые вопросы
Какую роль играет гольф в дипломатии Дональда Трампа?
Гольф играет важную роль в дипломатии Дональда Трампа – как инструмент для налаживания отношений с другими мировыми лидерами. Например, президент Финляндии Александр Стубб использовал игру в гольф, чтобы убедить Трампа изменить свое мнение о поставках оружия Украине.
Почему гольф стал важным для Дональда Трампа?
Гольф для Дональда Трампа важен не только как хобби, но и как способ ведения бизнеса и налаживания международных отношений. Он считает эту игру интеллектуальной и использует ее для развития навыков ведения бизнеса.
Как гольф влияет на репутацию Дональда Трампа?
Гольф влияет на репутацию Дональда Трампа как положительно, с точки зрения бизнес-возможностей и дипломатии, так и отрицательно, из-за обвинений в мошенничестве во время игры. Это создает неоднозначный образ, но одновременно подчеркивает значимость гольфа в его жизни.
Как Дональд Трамп использует гольф в своей политической карьере?
Дональд Трамп активно использует гольф как инструмент для установления и укрепления дипломатических связей. Например, благодаря совместным играм в гольф президенту Финляндии Александру Стуббу удалось убедить Трампа изменить свое мнение о поставках оружия Украине. Гольф позволяет Трампу проводить время с другими мировыми лидерами в неформальной обстановке, что способствует более глубокому обсуждению важных вопросов и заключению договоренностей.
Какие скандалы связаны с игрой в гольф Дональда Трампа?
Дональд Трамп часто попадает в скандалы, связанные с его игрой в гольф. Один из самых известных случаев – это мошенничество на поле для гольфа в Шотландии, когда его ассистенты подкладывали мячи для более удобного удара. Также автор книги 'Главный читер' Рик Рейли рассказывает, что Трамп часто обманывает во время игры, даже против таких известных игроков, как Тайгер Вудс. Эти случаи подрывают доверие к Трампу, поскольку гольф требует честности и соблюдения этикета.