Трамп объявил дату бойцовского супертурнира в Белом доме
- Дональд Трамп объявил, что бойцовское супершоу UFC состоится в Белом доме 14 июня 2026 года, на его 80-летний юбилей.
- Конор МакГрегор планирует стать главным хедлайнером шоу, однако переговоры с участниками начнутся не раньше февраля 2026 года.
Президент США Дональд Трамп стал инициатором проведения боев UFC на территории Белого дома. Американский политик определился с датой проведения турнира.
На торжественном праздновании 250-летия ВМС США на авианосце USS George Bush выступил Дональд Трамп. Во время выступления президент США сообщил важную новость для любителей боев по правилам ММА, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Когда состоятся бои UFC в Белом доме?
Дональд Трамп объявил дату турнира на территории Белого дома. Бойцовское супершоу состоится в день рождения президента США.
В следующем (2026 – 24 Канал) году, 14 июня, на территории Белого дома состоится большой бой UFC,
– заявил Дональд Трамп.
Отметим, что 14 июня 2026 года Дональду Трампу исполнится 80 лет. Поэтому такой подарок для себя подготовил президент США.
Впервые Дональд Трамп анонсировал проведение бойцовского турнира под эгидой UFC в июле 2025 года. Тогда политик не назвал конкретной даты, но заметил, что бои состоятся в рамках празднования 250-летия Америки.
Кто станет участником турнира в Белом доме?
- Скандальный экс-чемпион UFC Конор МакГрегор должен стать главным хедлайнером бойцовского шоу. Ирландец собирается вернуться в октагон после четырехлетнего перерыва. Его соперником станет американец Майкл Чандлер.
- МакГрегор успел объявить о подписанном контракте на бой в Белом доме. Эпатажная звезда рассчитывает заработать 100 миллионов долларов.
- Однако президент UFC Дэйна Уайт поставил под сомнение громкий инсайд МакГрегора. Функционер рассказал каналу The Mac Life, что переговоры с участниками турнира начнутся не раньше февраля 2026 года, а Конор "просто загорелся идеей".