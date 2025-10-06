Президент США Дональд Трамп стал инициатором проведения боев UFC на территории Белого дома. Американский политик определился с датой проведения турнира.

На торжественном праздновании 250-летия ВМС США на авианосце USS George Bush выступил Дональд Трамп. Во время выступления президент США сообщил важную новость для любителей боев по правилам ММА, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Когда состоятся бои UFC в Белом доме?

Дональд Трамп объявил дату турнира на территории Белого дома. Бойцовское супершоу состоится в день рождения президента США.

В следующем (2026 – 24 Канал) году, 14 июня, на территории Белого дома состоится большой бой UFC,

– заявил Дональд Трамп.

Отметим, что 14 июня 2026 года Дональду Трампу исполнится 80 лет. Поэтому такой подарок для себя подготовил президент США.

Впервые Дональд Трамп анонсировал проведение бойцовского турнира под эгидой UFC в июле 2025 года. Тогда политик не назвал конкретной даты, но заметил, что бои состоятся в рамках празднования 250-летия Америки.

Кто станет участником турнира в Белом доме?