Трамп оголосив дату бійцівського супертурніру у Білому домі
- Дональд Трамп оголосив, що бійцівське супершоу UFC відбудеться у Білому домі 14 червня 2026 року, на його 80-річний ювілей.
- Конор МакГрегор планує стати головним хедлайнером шоу, проте переговори з учасниками розпочнуться не раніше лютого 2026 року.
Президент США Дональд Трамп став ініціатором проведення боїв UFC на території Білого дому. Американський політик визначився з датою проведення турніру.
На урочистому святкуванні 250-річчя ВМС США на авіаносці USS George Bush виступив Дональд Трамп. Під час промови президент США повідомив важливу новину для любителів боїв за правилами ММА, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Коли відбудуться бої UFC у Білому домі?
Дональд Трамп оголосив дату турніру на території Білого дому. Бійцівське супершоу відбудеться у день народження президента США.
Наступного (2026 – 24 Канал) року, 14 червня, на території Білого дому відбудеться великий бій UFC,
– заявив Дональд Трамп.
Зазначимо, що 14 червня 2026 року Дональду Трампу виповниться 80 років. Тож такий подарунок для себе підготував президент США.
Вперше Дональд Трамп анонсував проведення бійцівського турніру під егідою UFC у липні 2025 року. Тоді політик не назвав конкретної дати, але зауважив, що бої відбудуться в рамках святкування 250-річчя Америки.
Хто стане учасником турніру в Білому домі?
- Скандальний ексчемпіон UFC Конор МакГрегор повинен стати головним хедлайнером бійцівського шоу. Ірландець збирається повернутися в октагон після чотирирічної перерви. Його суперником стане американець Майкл Чандлер.
- МакГрегор встиг оголосити про підписаний контракт на бій у Білому домі. Епатажна зірка розраховує заробити 100 мільйонів доларів.
- Проте президент UFC Дейна Вайт поставив під сумнів гучний інсайд МакГрегора. Функціонер розповів каналу The Mac Life, що переговори з учасниками турніру розпочнуться не раніше лютого 2026 року, а Конор "просто загорівся ідеєю".