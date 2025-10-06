Президент США Дональд Трамп став ініціатором проведення боїв UFC на території Білого дому. Американський політик визначився з датою проведення турніру.

На урочистому святкуванні 250-річчя ВМС США на авіаносці USS George Bush виступив Дональд Трамп. Під час промови президент США повідомив важливу новину для любителів боїв за правилами ММА, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Коли відбудуться бої UFC у Білому домі?

Дональд Трамп оголосив дату турніру на території Білого дому. Бійцівське супершоу відбудеться у день народження президента США.

Наступного (2026 – 24 Канал) року, 14 червня, на території Білого дому відбудеться великий бій UFC,

– заявив Дональд Трамп.

Зазначимо, що 14 червня 2026 року Дональду Трампу виповниться 80 років. Тож такий подарунок для себе підготував президент США.

Вперше Дональд Трамп анонсував проведення бійцівського турніру під егідою UFC у липні 2025 року. Тоді політик не назвав конкретної дати, але зауважив, що бої відбудуться в рамках святкування 250-річчя Америки.

Хто стане учасником турніру в Білому домі?