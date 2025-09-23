Президент США Дональд Трамп является давним фанатом смешанных боевых искусств, известных как ММА. Ради любимого вида спорта политик готов организовать поединки на территории Белого дома.

Во время церемонии прощания с активистом Чарли Кирком Дональд Трамп встретился с президентом UFC Дейна Уайтом. Президент США и предприниматель обсудили проведение турнира на территории Белого дома, пишет 24 Канал со ссылкой на WAAY 31 News.

Что сказал Трамп о турнире UFC в Белом доме?

Трамп в разговоре с журналистами поделился подробностями проведения бойцовского шоу. Ожидается, что турнир посетят более 80 тысяч зрителей. Все действо собираются провести на территории Белого дома – официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

"Там был Дейна Уайт, великий Дейна Уайт. Знаете, большой вопрос – проведения боя UFC. Я знаю, что вы не получите билеты, потому что вы распространяете фейковые новости.

Вам не позволят получить билеты, но бой UFC состоится прямо возле Белого дома. Перед Белым домом будет, видимо, 6000 человек, а потом в Эллипсе (парк возле Белого дома – 24 Канал) у нас будет 80 или 90 тысяч. Это будет невероятное событие, много людей говорят об этом", – рассказал Трамп.

Отметим, что бои UFC на территории Белого дома планируют провести в рамках празднования 250-й годовщины независимости США в июне 2026 года.

Что известно о боях UFC на территории Белого дома?

Впервые идею проведения турнира UFC на территории Белого дома Дональд Трамп озвучил в июле 2025 года. Тогда президент США предположил, что событие посетят 25 тысяч зрителей.

По сообщению The Sporting News, хедлайнером бойцовского шоу может стать звездный Конор МакГрегор, который четыре года не выходил в октагон. Он публично назвал Майкла Чендлера лучшим бойцом, анонсируя грандиозный бой. Недавно Конор снял свою кандидатуру на пост президента Ирландии и поставил политическую карьеру на паузу.

Президент UFC Дэйна Уайт скромнее оценил количество аудитории. По его подсчетам на территории Белого дома можно будет разместить пять тысяч зрителей. Все из-за сложной логистики.

Белый дом в инстаграме опубликовал картинку, которая визуализирует локацию для боя. На территории резиденции установят бойцовский октагон в окружении трибун. Над ними будет возвышаться гигантская арка.

Турнир UFC в Белом доме / фото из инстаграма Белого дома