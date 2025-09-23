Багато людей говорять про це, – Трамп анонсував грандіозний бій UFC у Білому домі
- Дональд Трамп планує провести турнір UFC на території Білого дому в рамках святкування 250-ї річниці незалежності США.
- Очікується, що турнір відвідають понад 80 тисяч глядачів, а головною подією може стати бій зіркового Конора МакГрегора.
Президент США Дональд Трамп є давнім фанатом змішаних бойових мистецтв, відомих як ММА. Заради улюбленого виду спорту політик готовий організувати поєдинки на території Білого дому.
Під час церемонії прощання з активістом Чарлі Кірком Дональд Трамп зустрівся з президентом UFC Дейна Вайтом. Президент США та підприємець обговорили проведення турніру на території Білого дому, пише 24 Канал з посиланням на WAAY 31 News.
До теми У Білому домі вперше відбудеться бій UFC: з'явилися нові деталі
Що сказав Трамп про турнір UFC у Білому домі?
Трамп у розмові з журналістами поділився подробицями проведення бійцівського шоу. Очікується, що турнір відвідають понад 80 тисяч глядачів. Усе дійство збираються провести на території Білого дому – офіційній резиденції президента США у Вашингтоні.
"Там був Дейна Вайт, великий Дейна Вайт. Знаєте, велике питання – проведення бою UFC. Я знаю, що ви не отримаєте квитки, бо ви розповсюджуєте фейкові новини.
Вам не дозволять отримати квитки, але бій UFC відбудеться прямо біля Білого дому. Перед Білим домом буде, мабуть, 6000 людей, а потім в Еліпсі (парк біля Білого дому – 24 Канал) у нас буде 80 або 90 тисяч. Це буде неймовірна подія, багато людей говорять про це", – розповів Трамп.
Зазначимо, що бої UFC на території Білого дому планують провести в рамках святкування 250-ї річниці незалежності США у червні 2026 року.
Що відомо про бої UFC на території Білого дому?
- Вперше ідею проведення турніру UFC на території Білого дому Дональд Трамп озвучив у липні 2025 року. Тоді президент США припустив, що подію відвідають 25 тисяч глядачів.
- За повідомленням The Sporting News, хедлайнером бійцівського шоу може стати зірковий Конор МакГрегор, який чотири роки не виходив в октагон. Він публічно назвав Майкла Чендлера найкращим бійцем, анонсуючи грандіозний бій. Нещодавно Конор зняв свою кандидатуру на посаду президента Ірландії та поставив політичну кар'єру на паузу.
- Президент UFC Дейна Вайт скромніше оцінив кількість аудиторії. За його підрахунками на території Білого дому можна буде розмістити п'ять тисяч глядачів. Все через складну логістику.
- Білий дім в інстаграмі опублікував картинку, яка візуалізує локацію для бою. На території резиденції встановлять бійцівський октагон в оточенні трибун. Над ними буде височіти гігантська арка.
Турнір UFC у Білому домі / фото з інстаграму Білого дому