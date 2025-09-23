Президент США Дональд Трамп є давнім фанатом змішаних бойових мистецтв, відомих як ММА. Заради улюбленого виду спорту політик готовий організувати поєдинки на території Білого дому.

Під час церемонії прощання з активістом Чарлі Кірком Дональд Трамп зустрівся з президентом UFC Дейна Вайтом. Президент США та підприємець обговорили проведення турніру на території Білого дому, пише 24 Канал з посиланням на WAAY 31 News.

Що сказав Трамп про турнір UFC у Білому домі?

Трамп у розмові з журналістами поділився подробицями проведення бійцівського шоу. Очікується, що турнір відвідають понад 80 тисяч глядачів. Усе дійство збираються провести на території Білого дому – офіційній резиденції президента США у Вашингтоні.

"Там був Дейна Вайт, великий Дейна Вайт. Знаєте, велике питання – проведення бою UFC. Я знаю, що ви не отримаєте квитки, бо ви розповсюджуєте фейкові новини.

Вам не дозволять отримати квитки, але бій UFC відбудеться прямо біля Білого дому. Перед Білим домом буде, мабуть, 6000 людей, а потім в Еліпсі (парк біля Білого дому – 24 Канал) у нас буде 80 або 90 тисяч. Це буде неймовірна подія, багато людей говорять про це", – розповів Трамп.

Зазначимо, що бої UFC на території Білого дому планують провести в рамках святкування 250-ї річниці незалежності США у червні 2026 року.

Що відомо про бої UFC на території Білого дому?

Вперше ідею проведення турніру UFC на території Білого дому Дональд Трамп озвучив у липні 2025 року. Тоді президент США припустив, що подію відвідають 25 тисяч глядачів.

За повідомленням The Sporting News, хедлайнером бійцівського шоу може стати зірковий Конор МакГрегор, який чотири роки не виходив в октагон. Він публічно назвав Майкла Чендлера найкращим бійцем, анонсуючи грандіозний бій. Нещодавно Конор зняв свою кандидатуру на посаду президента Ірландії та поставив політичну кар'єру на паузу.

Президент UFC Дейна Вайт скромніше оцінив кількість аудиторії. За його підрахунками на території Білого дому можна буде розмістити п'ять тисяч глядачів. Все через складну логістику.

Білий дім в інстаграмі опублікував картинку, яка візуалізує локацію для бою. На території резиденції встановлять бійцівський октагон в оточенні трибун. Над ними буде височіти гігантська арка.

