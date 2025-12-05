В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне состоится церемония жеребьевки чемпионата мира-2026. Организаторы турнира подготовили особую награду для президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп станет первым лауреатом премии мира ФИФА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

За что Трамп получит премию мира?

Еще 5 ноября ФИФА объявила о создании новой премии. Имя первого лауреата держится в тайне, но понятно, что ее получит президент США. ФИФА ежегодно будет присуждать премию лицам, которые "способствуют объединению людей в мире в духе мира".

Во время церемонии жеребьевки Трамп выступит перед гостями торжественного события в Центре Кеннеди в Вашингтоне. На мероприятии выступит американская группа Village People, которая исполнит любимую после президента США "Y.M.C.A.".

Отметим, что Трамп неоднократно заявлял о желании получить Нобелевскую премию мира. Однако в 2025 году лауреатом стала венесуэльская оппозиционная активистка Мария Корини Мачадо. Президент США каждый раз напоминает всем, что остановил уже восемь войн, а потому как никто заслужил премию мира. Очевидно, что функционеры ФИФА учли желание одиозного политика и основали ради него свою премию мира.

Как Трамп влияет на проведение ЧМ-2026?