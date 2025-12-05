У п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні відбудеться церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026. Організатори турніру підготували особливу відзнаку для президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп стане першим лауреатом премії миру ФІФА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic.

За що Трамп отримає премію миру?

Ще 5 листопада ФІФА оголосила про створення нової премії. Ім'я першого лауреата тримається у таємниці, але зрозуміло, що її отримає президент США. ФІФА щороку присуджуватиме премію особам, які "сприяють об'єднанню людей у світі в дусі миру".

Під час церемонії жеребкування Трамп виступить перед гостями урочистої події у Центрі Кеннеді у Вашингтоні. На заході виступить американський гурт Village People, який виконає улюблену після президента США "Y.M.C.A.".

Зазначимо, що Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати Нобелівську премію миру. Однак у 2025 році лауреатом стала венесуельська опозиційна активістка Марія Коріні Мачадо. Президент США щоразу нагадує усім, що зупинив вже вісім воєн, а тому як ніхто заслужив на премію миру. Очевидно, що функціонери ФІФА врахували бажання одіозного політика та заснували заради нього свою премію миру.

Як Трамп впливає на проведення ЧС-2026?