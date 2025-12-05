Трамп отримає першу премію миру та виступить на жеребкуванні ЧС-2026
- Президент США Дональд Трамп стане першим лауреатом премії миру ФІФА під час церемонії жеребкування чемпіонату світу-2026 у Вашингтоні.
- Трамп заборонив в'їзд до США громадянам Ірану та Гаїті, що ускладнює організацію ЧС-2026, але для футбольних команд зроблять винятки.
У п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні відбудеться церемонія жеребкування чемпіонату світу-2026. Організатори турніру підготували особливу відзнаку для президента США Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп стане першим лауреатом премії миру ФІФА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic.
За що Трамп отримає премію миру?
Ще 5 листопада ФІФА оголосила про створення нової премії. Ім'я першого лауреата тримається у таємниці, але зрозуміло, що її отримає президент США. ФІФА щороку присуджуватиме премію особам, які "сприяють об'єднанню людей у світі в дусі миру".
Під час церемонії жеребкування Трамп виступить перед гостями урочистої події у Центрі Кеннеді у Вашингтоні. На заході виступить американський гурт Village People, який виконає улюблену після президента США "Y.M.C.A.".
Зазначимо, що Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати Нобелівську премію миру. Однак у 2025 році лауреатом стала венесуельська опозиційна активістка Марія Коріні Мачадо. Президент США щоразу нагадує усім, що зупинив вже вісім воєн, а тому як ніхто заслужив на премію миру. Очевидно, що функціонери ФІФА врахували бажання одіозного політика та заснували заради нього свою премію миру.
Як Трамп впливає на проведення ЧС-2026?
- Президент США вже зробив кілька заяв та кроків, які можуть ускладнити організацію чемпіонату світу-2026. Зокрема у червні цього року Трамп заборонив в'їзд до країни громадянам Ірану. Федерація футболу Ірану навіть не зможе відправити своїх представників на жеребкування через відсутність віз.
- У "чорному" списку Трамп також знаходяться громадяни Гаїті, збірна якої потрапила на ЧС-2026. Звичайно, для футболістів, тренерів та персоналу цих збірних будуть зроблені винятки. А ось вболівальники з Ірану та Гаїті не матимуть змоги відвідати матчі ЧС-2026.
- Також Трамп пригрозив забрати у Бостона право на проведення матчів Мундіаля. Все через заворушення, які відбуваються у цьому місті. Такі дії президента США лише створюють додаткові проблеми організаторам.