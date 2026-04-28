Первый номер мирового рейтинга прекратил борьбу за корону еще на стадии 1/8 финала, уступив "Принцу Персии" Хоссейну Вафаеи, сообщает 24 Канал.
Как иранец победил Трампа на чемпионат мира по снукеру?
Англичанин, фамилия которого сейчас звучит со всех углов из-за роли американского президента в мировой политике, считался абсолютным фаворитом матча с Вафаеи, который является единственным известным снукеристом не только из своей страны, но и со всего Ближнего Востока.
Справка. Что такое снукер? Это популярная разновидность бильярда, который иногда называют английским. Игра происходит на огромном столе маленькими шарами на очки. Задача спортсменов – строить серию из забитых поочередно красных и "цветных" шаров, каждый из которых приносит разное количество очков (от 2 за желтый до 7 за черный). Максимальная возможная серия за один подход – 147 очков. Игру ведут партиями, которые называют фреймами.
Однако иранец оказался крепким орешком: уступая 7:10 по партиям в матче до 13 побед, он смог переломить ход игры, довести дело решения победителя до решающего 25-го фрейма, в котором оформил главную сенсацию соревнований в Шеффилде.
Кто сыграет в четвертьфиналах чемпионата мира?
- По информации World Snooker, следующим соперником Вафаэи станет китаец Ву Ицзе.
- Другие четвертьфинальные пары составили действующий чемпион мира Чжао Синтунь против англичанина Шона Мерфи, шотландец Джон Хиггинс против австралийца Нила Робертсона и англичане Марк Аллен против Барри Хокинса.
- Чемпион мира по снукеру определится в понедельник, 4 мая, финал будет сыгран до 18 побед.