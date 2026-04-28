Перший номер світового рейтингу припинив боротьбу за корону ще на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Принцу Персії" Хоссейну Вафаеї, повідомляє 24 Канал.

Як іранець переміг Трампа на чемпіонат світу зі снукеру?

Англієць, прізвище якого зараз лунає з усіх кутків через роль американського президента у світовій політиці, вважався абсолютним фаворитом матчу з Вафаеї, який є єдиним відомим снукеристом не лише зі своєї країни, але й з усього Близького Сходу.

Довідка. Що таке снукер? Це популярний різновид більярду, який іноді називаються англійським. Гра відбувається на величезному столі маленькими кулями на очки. Завдання спортсменів – будувати серію із забитих почергово червоних і "кольорових" куль, кожна з яких приносить різну кількість очок (від 2 за жовту до 7 за чорну). Максимальна можлива серія за один підхід – 147 очок. Гру ведуть партіями, які називають фрейми.

Проте іранець виявився міцним горішком: поступаючись 7:10 за партіями у матчі до 13 перемог, він зміг переламати хід гри, довести справу вирішення переможця до заключного 25-го фрейму, в якому оформив головну сенсацію змагань у Шеффілді.

Хто зіграє у чвертьфіналах чемпіонату світу?