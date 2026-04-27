Місто Біла Церква втратило людину, яка зробила вагомий внесок у розвиток легкої атлетики та виховала багатьох спортсменів високого рівня. Про її смерть повідомила Федерація легкої атлетики України.

Що написали про Валентину Коваленко?

За роки своєї тренерської роботи Валентина Михайлівна підготувала десять майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу.

Вона присвятила все життя легкій атлетиці, щедро ділячись знаннями, досвідом і любов'ю до спорту зі своїми вихованцями. Її учні ставали переможцями й призерами чемпіонатів світу та Європи, брали участь в Олімпійських іграх, неодноразово здобували нагороди чемпіонатів України та країн СНД.

Прощання із Валентиною Коваленко відбудеться 28 квітня у місті Біла Церква.

Федерація легкої атлетики України висловлює щирі співчуття близьким та рідним Валентини Михайлівни. Світла пам'ять…,

– написали у повідомленні.

Про чию смерть раніше повідомила Федерація легкої атлетики?

13 квітня на 91-му році життя померла олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Людмила Гуревич (також відома під прізвищами Лисенко та Шевцова).

Найбільшим досягненням у її кар'єрі стала золота медаль Олімпійських ігор 1960 року в Римі у бігу на 800 метрів. Вона також виборола бронзову нагороду чемпіонату Європи 1954 року на цій самій дистанції.