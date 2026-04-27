Город Белая Церковь потерял человека, которая сделала весомый вклад в развитие легкой атлетики и воспитала многих спортсменов высокого уровня. О ее смерти сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Смотрите также Умер легендарный боксер, который 14 раз защищал титул чемпиона мира

За годы своей тренерской работы Валентина Михайловна подготовила десять мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Она посвятила всю жизнь легкой атлетике, щедро делясь знаниями, опытом и любовью к спорту со своими воспитанниками. Ее ученики становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, участвовали в Олимпийских играх, неоднократно получали награды чемпионатов Украины и стран СНГ.

Прощание с Валентиной Коваленко состоится 28 апреля в городе Белая Церковь.

Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования близким и родным Валентины Михайловны. Светлая память..,

– написали в сообщении.

13 апреля на 91-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Людмила Гуревич (также известная под фамилиями Лысенко и Шевцова).

Наибольшим достижением в ее карьере стала золотая медаль Олимпийских игр 1960 года в Риме в беге на 800 метров. Она также завоевала бронзовую награду чемпионата Европы 1954 года на этой же дистанции.