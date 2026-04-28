Трамп сенсационно проиграл Ирану за лидерство в мире: при чем тут спорт

Пока президент США Дональд Трамп противостоит Ирану, его тезка из мира бильярда Джадд Трамп неожиданно вылетел из чемпионата мира по снукеру. Иронично, что игрока с такой фамилией выбил иранский соперник.

Первый номер мирового рейтинга прекратил борьбу за корону еще на стадии 1/8 финала, уступив "Принцу Персии" Хоссейну Вафаеи, сообщает 24 Канал.

Как иранец победил Трампа на чемпионат мира по снукеру?

Англичанин, фамилия которого сейчас звучит со всех углов из-за роли американского президента в мировой политике, считался абсолютным фаворитом матча с Вафаеи, который является единственным известным снукеристом не только из своей страны, но и со всего Ближнего Востока.

Справка. Что такое снукер? Это популярная разновидность бильярда, который иногда называют английским. Игра происходит на огромном столе маленькими шарами на очки. Задача спортсменов – строить серию из забитых поочередно красных и "цветных" шаров, каждый из которых приносит разное количество очков (от 2 за желтый до 7 за черный). Максимальная возможная серия за один подход – 147 очков. Игру ведут партиями, которые называют фреймами.

Однако иранец оказался крепким орешком: уступая 7:10 по партиям в матче до 13 побед, он смог переломить ход игры, довести дело решения победителя до решающего 25-го фрейма, в котором оформил главную сенсацию соревнований в Шеффилде.

