26 января, 17:12
"Когда он шел в октагон – люди сходили с ума": боец UFC Амосов о Трампе

Северин Трач
Основные тезисы
  • Ярослав Амосов описал атмосферу на турнире UFC в Майами, где публика бурно реагировала на появление Дональда Трампа.
  • Амосов, бывший чемпион Bellator, известен своими спортивными достижениями и участием в защите Украины во время вторжения России.

Украинский боец UFC Ярослав Амосов рассказал о необычной атмосфере на турнире в Майами, где присутствовал Дональд Трамп. По словам спортсмена, когда президент США выходил к арене, публика неистовствовала.

Ярослав Амосов поделился своими впечатлениями от увиденного и описал реакцию людей для ютуб-канала Бомбардир. В то же время боец отметил, что не слышал всех разговоров, которые происходили вокруг.

Смотрите также "Подписался на пожизненное рабство": звездный украинец Амосов шокировал заявлением о контракте с UFC

Как Трамп появился на турнире – и что об этом говорит Амосов?

Украинский боец отметил, что находился на одном из турниров UFC в Майами, где среди гостей был Дональд Трамп. По его словам, там было очень много охранников, и когда Трамп двигался в сторону октагона, публика начала бурно реагировать на его появление.

Амосов подчеркнул, что сидел чуть выше и видел все собственными глазами, хотя не слышал, о чем говорили люди вокруг. Он также вспомнил, как другие люди перелезали через октагон и пожали руку кому-то из присутствующих, вероятно, даже Трампу.

Что стоит знать о Ярославе Амосове?

  • Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов – бывший чемпион Bellator, который в декабре 2025 года дебютировал в UFC и победил ветерана Нила Магни удушающим приемом в первом раунде.
  • Амосов известен не только своими спортивными достижениями, но и тем, что во время полномасштабного вторжения России присоединился к защите Украины, в частности освобождал родной город Ирпень.
  • Ярослав Амосов провел в профессиональной карьере 30 поединков, в которых одержал 29 побед и потерпел лишь одно поражение. Большинство своих боев украинец завершал досрочно: 9 раз нокаутом или техническим нокаутом, еще 12 – болевыми приемами. Остальные поединки Амосов выигрывал решением судей.
  • Единственное поражение в карьере произошло в 2023 году, когда он уступил нокаутом в чемпионском бою Bellator.