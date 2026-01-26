"Когда он шел в октагон – люди сходили с ума": боец UFC Амосов о Трампе

Украинский боец UFC Ярослав Амосов рассказал о необычной атмосфере на турнире в Майами, где присутствовал Дональд Трамп. По словам спортсмена, когда президент США выходил к арене, публика неистовствовала.

Ярослав Амосов поделился своими впечатлениями от увиденного и описал реакцию людей для ютуб-канала Бомбардир. В то же время боец отметил, что не слышал всех разговоров, которые происходили вокруг.

Смотрите также "Подписался на пожизненное рабство": звездный украинец Амосов шокировал заявлением о контракте с UFC

Как Трамп появился на турнире – и что об этом говорит Амосов?

Украинский боец отметил, что находился на одном из турниров UFC в Майами, где среди гостей был Дональд Трамп. По его словам, там было очень много охранников, и когда Трамп двигался в сторону октагона, публика начала бурно реагировать на его появление.

Амосов подчеркнул, что сидел чуть выше и видел все собственными глазами, хотя не слышал, о чем говорили люди вокруг. Он также вспомнил, как другие люди перелезали через октагон и пожали руку кому-то из присутствующих, вероятно, даже Трампу.

Что стоит знать о Ярославе Амосове?