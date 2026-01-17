Топ-сборная готова бойкотировать чемпионат мира-2026 из-за угроз Трампа аннексировать Гренландию
- Сборная Германии может бойкотировать чемпионат мира-2026.
- Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа относительно аннексии Гренландии.
Уже этим летом в США, Канаде и Мексике пройдет очередной чемпионат мира по футболу. Однако из-за персоны президента США турнир может погрузиться в скандал.
Сейчас существует вероятность, что Мундиаль решит бойкотировать одна из топ-сборных, которая является фаворитом ЧМ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.
Бойкотирует ли Германия Мундиаль?
Речь о сборной Германии под руководством Юлиана Нагельсманна. Громким заявлением отметился внешнеполитический представитель партии ХДС/ХСС Юрген Хардт, который является соратником канцлера Фридриха Мерца.
Причиной для бойкота является возможная аннексия США острова Гренландия, который принадлежит Дании. Хардт считает, что возможный бойкот чемпионата мира может остановить Трампа от подобного решения.
Отказ от участия в чемпионате мира может рассматриваться как крайняя мера, чтобы заставить президента Трампа опомниться в гренландском вопросе,
– заявил Хардт.
Как Германия выступала на ЧМ-2026?
Сборная Германии является постоянным участником чемпионатов мира по футболу. За всю историю команда приняла участие в 20-ти турнирах из 22-х и четыре раза становилась лучшей сборной мира.
Правда, на двух последних чемпионатах мира немцы умудрялись не выйти из группы, но в отборе на нынешний турнир Бундестим выиграл 9 из 10-ти матчей... Сам Мундиаль-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.
Что известно о претензиях Трампа на Гренландию?
- После избрания на пост президента США Дональд Трамп начал периодически заявлять о возможном присоединении острова Гренландия к его стране.
- Ранее NBC News сообщали, что президент США готов купить остров Гренландия за 700 миллиардов долларов. Сейчас эта территория принадлежит Дании, которая категорически отвергает идею передачи острова.
- Поэтому Трамп все чаще применяет угрозы относительно военного пути решения вопроса. Европа по просьбе Дании направила своих военнослужащих на остров. Но Трамп заявил, что их размещение никак не повлияет на его планы.
- Кроме того, Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против европейских стран, которые поддержали Гренландию. Сейчас речь идет о 10%, но за несколько месяцев пошлина вырастет до 25%.