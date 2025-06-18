Европейский гранд передумал подписывать Зинченко: в чем причина

Итальянский Милан считал Александра Зинченко идеальной заменой Тео Эрнандеса. Украинец также не против перебраться в Италию.

Милан отказался от идеи трансфера Александра Зинченко. Однако у итальянского клуба уже изменились приоритеты, пишет 24 канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Милан передумал подписывать Зинченко

Тео Эрнандес вскоре покинет клуб и украинский футболист рассматривался как замена игроку.

Однако сейчас у Милана несколько изменились приоритеты. Отныне основным кандидатом на позицию левого защитника является Дестини Удоджи из Тоттенхэма. Он моложе Зинченко и его расценивают как долгосрочную перспективу.

Справка. В сезоне-2024/2025 Александр Зинченко провел 23 матча за Арсенал во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, что защитником сборной Украины интересовались также Ньюкасл Юнайтед, Бавария и Монако. Арсенал уже окончательно решил продать игрока и выставил на него ценник.