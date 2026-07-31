Лунин может сменить чемпионат – топ-клуб сделал Реалу предложение о украинце

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин получил интересное предложение о продолжении спортивной карьеры. Им заинтересовался один из клубов Бундеслиги.

Клуб элитного дивизиона чемпионата Германии ведет переговоры о подписании Андрея Лунина. Об этом сообщил испанский журналист Анхель Саморано.

Переговоры по Лунину: что происходит

Источник сообщил, что предложение о трансфере голкипера поступило от леверкузенского Байера. Речь идет о том, что стороны существенно продвинулись в переговорах.

Правда, Саморано добавляет, что мадридский Реал готов продать 27-летнего вратаря только при условии подписания качественного дублера для Тибо Куртуа.

Отметим, что на днях в прессе появлялись слухи о том, что в столице Испании не против приобрести кандидата на статус основного вратаря, ведь руководство клуба беспокоят частые травмы Куртуа. Однако рассматривать Лунина в качестве преемника бельгийца не планируют.

Байер: ситуация с вратарями

Основным голкипером немецкой команды в прошлом году был 33-летний голландец Марк Флеккен, который летом 2025 года перешел в клуб из Брентфорда, чтобы заменить многолетнего основного вратаря Байера Лукаша Градецкого.

В 34 официальных матчах во всех турнирах Марк пропустил 54 гола и лишь девять раз сохранил свои ворота "на замке".

Этим летом "Байер" уже расстался с чешским вратарем Матеем Коваром, который в прошлом сезоне играл в ПСВ на правах аренды, а в межсезонье подписал с чемпионами Нидерландов полноценный контракт.