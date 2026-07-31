Клуб елітного дивізіону чемпіонату Німеччини веде перемовини стосовно підписання Андрія Луніна. Таку інформацію розповсюдив іспанський журналіст Анхель Саморано.

Перемовини щодо Луніна: що відбувається

Джерело повідомило, що пропозицію щодо трансферу голкіпера зробив леверкузенський Баєр. Йдеться про те, що сторони суттєво просунулись у перемовинах.

Щоправда, Саморано додає – мадридський Реал бажає продати 27-річного воротаря лише за умови підписання якісного дублера для Тібо Куртуа.

Зазначимо, що днями у пресі з’являлись розмови про те, що у столиці Іспанії не проти придбати кандидата на статус основного воротаря, адже керівників клубу турбують часті травми Куртуа. Однак, розглядати Луніна як наступника для бельгійця не планують.

Баєр: ситуація із воротарями

Основним голкіпером німецької команди торік був 33-річний нідерландець Марк Флеккен, який влітку 2025 року прийшов у клуб з Брентфорда, щоб замінити багаторічного воротаря основи Баєра Лукаша Градецького.

У 34 офіційних матчів в усіх турнірах Марк пропустив 54 голи та лише дев’ять разів залишав свої ворота "на замку".

Цим літом Баєр уже позбувся чеського воротаря Матея Ковара, який минулий сезон грав у ПСВ на правах оренди, а у міжсезоння підписав з чемпіонами Нідерландів повноцінний контракт.