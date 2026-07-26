Довбик может осуществить трансфер в рамках Серии А: от чего зависит будущее украинца

Будущее украинского нападающего Артема Довбика остается непонятным. Недавно футболист Ромы получил новый вариант для продолжения карьеры.

Трансферная сага по переходу Артема Довбика в другой клуб может сдвинуться с места уже в ближайшее время. Об этом пишет итальянский инсайдер Николо Скира .

Куда может направиться Довбык

Журналист называет Болонью вероятным клубом для футболиста сборной Украины. По сообщению Скиры, в Риме готовится крупное трансферное соглашение.

Руководители "волков" пытаются подписать 21-летнего аргентинского форварда Сантьяго Кастро, а переход Довбика в обратном направлении может стать частью соглашения. Ожидается, что молодой аргентинец может подписать свой контракт с новым клубом в ближайшее время.

Несколько иначе детали переговоров видит Фабрисио Романо . Он отмечает, что украинец уже контактировал с главным тренером Болонье Доменико Тедеско, выразившим футболисту собственную заинтересованность в сотрудничестве.

По информации источника, в настоящее время обсуждается годовая аренда Артема.

Что даст возможный переход в Болонью

В случае такого соглашения в рамках чемпионата Италии Артем Довбик останется без участия в еврокубках в сезоне 2026/27. В прошлой кампании Серии А Болонья заняла восьмое место. "Красно-синих" от еврозоны отделило расстояние в одну победу.

Ранее самым вероятным итальянским клубом, который может стать следующим для Артема, журналисты считали Дженоа .