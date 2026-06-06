Цыганков может сменить Жирону на Барселону – источник сообщил о вероятном трансфере

Украинский футболист имеет возможность остаться в Ла Лиге после вылета Жироны из элитного дивизиона чемпионата Испании. Для этого даже не придется менять регион проживания.

Вингер может оказаться в Эспаньоле, который представляет город Барселона. О вероятности трансфера сообщил ресурс futbolfinanzas.com.

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Какие возможности есть у Цыганкова?

По имеющейся информации, после вылета клуба в низший дивизион снизилась и сумма отступных за футболиста. Теперь она составляет 10 миллионов евро. Поэтому при наличии такой суммы клуб Ла Лиги может даже не вступать в переговоры с Жироной.

Сообщается, что в услугах Виктора Цыганкова заинтересован спортивный директор клуба Рамон Мончи, который является легендарным функционером для испанского футбола.

Отметим, что между городами Жирона и Барселона расстояние всего чуть более, чем сто километров.

Виктор Цыганков: что дальше?

Источник отметил, что Эспаньол является не единственным претендентом на игрока. Среди таких называются Трабзонспор и средние клубы чемпионата Франции.

Ранее была информация о том, что Жирона хочет устроить чистку состава, чтобы уменьшить нагрузку на зарплатную ведомость. Владислав Ванат попал в список исполнителей, которого планируют сохранить в клубе. А вот 28-летний Цыганков – доступен для продажи во время летнего трансферного окна.

Сейчас Виктор находится в расположении национальной сборной Украины. В воскресенье, 7 июня, "сине-желтые" проведут товарищеский поединок против Дании.