После вылета Жироны из элитного дивизиона чемпионата Испании в медиа распространяется довольно много слухов о возможном трансфере Цыганкова. Сделал это и президент Трабзонспора Эртугрул Доган, сообщил ресурс HT Spor.

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Что сказал руководитель Трабзонспора?

Он заявил, что в клубе заинтересованы в лице 28-летнего украинского спортсмена.

Цыганков – это игрок, который очень нравится нашей команде. А вот Исак Вурал [полузащитник итальянской Пизы – 24 Канал) – это не то имя, которое сейчас находится на нашей повестке дня, – сообщил Доган.

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Отметим, что впервые информация о возможном переходе Виктора в Трабзонспор появилась еще в апреле, когда текущий клуб футболиста еще не вылетел из Ла Лиги.

Как прошел сезон 2025/26 для Цыганкова?

Несмотря на клубную неудачу, прошлый год был для Виктора Цыганкова неплохим. Вингер избежал значительных проблем со здоровьем и был доступен для игр в течение львиной доли сезона.

В кампании 2025/26 Цыганков забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах всех турниров. В этот отрезок времени он сыграл также четыре матча за сборную Украины, где сделал один ассист.

Отметим, что за потенциальный новый клуб Цыганкова выступает украинец Арсений Батагов. Также СМИ отправляют туда Александра Зинченко и Руслана Малиновского.