Після вильоту Жирони з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії у медіа шириться доволі багато чуток про можливий трансфер Циганкова. Зробив це і президент Трабзонспора Ертугрул Доган, повідомив ресурс HT Spor.

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Що сказав керівник Трабзонспора?

Він заявив, що у клубі зацікавлені в особі 28-річного українського спортсмена.

Циганков – це гравець, який дуже подобається нашій команді. А ось Ісак Вурал [півзахисник італійської Пізи – 24 Канал) – це не те ім'я, яке наразі перебуває на нашому порядку денному, – повідомив Доган.

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Зазначимо, що вперше інформація про можливий перехід Віктора у Трабзонспор з’явилась ще у квітні, коли поточний клуб футболіста не ще вилетів з Ла Ліги.

Як пройшов сезон 2025/26 для Циганкова?

Попри клубну невдачу, минулий рік був для Віктора Циганкова непоганим. Вінгер уникнув значних проблем зі здоров’ям та був доступним для ігор протягом левової частки сезону.

У кампанії 2025/26 Циганков забив сім голів та віддав п’ять результативних передач у 34 матчах усіх турнірів. У цей відрізок часу він зіграв також чотири матчі за збірну України, де зробив один асист.

Відзначимо, що за потенціальний новий клуб Циганкова виступає українець Арсеній Батагов. Також ЗМІ відправляють туди Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.