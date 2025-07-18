Арсенал оформил самый дорогой трансфер в истории женского футбола

В четверг, 17 июля, состоялось знаковое событие в женском футболе. Состав Арсенала пополнила Оливия Смит.

Футболистка перешла в лондонский клуб из Ливерпуля. Нападающая сборной Канады подписала контракт сроком на четыре года, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "канониров".

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Что известно о самом дорогом трансфере в женском футболе?

Руководство Арсенала уплатило за переход игрока один миллион фунтов. Этот трансфер стал самым дорогим в истории женского футбола.

Предыдущий рекорд принадлежал Наоми Гирме из Челси. В январе "синие" оформили ее переход из Сан-Диего за 900 тысяч фунтов.

Это привилегия и честь. Все, чего достиг клуб, чрезвычайно грандиозно, и я очень рада быть частью этого проекта,

– прокомментировала трансфер канадка.

Смотрите видео с презентацией Оливии Смит

Справка. В сезоне-2024/2025 Оливия Смит сыграла 20 матчей в женской Суперлиге, в которых забила семь голов. Ее бывший клуб Ливерпуль финишировал на седьмом месте, а Арсенал – на втором.

Отметим, что лондонский клуб является победителем Лиги чемпионов. В финале "канонирки" переиграли Барселону со счетом 1:0.