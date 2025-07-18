Футболістка перейшла в лондонський клуб з Ліверпуля. Нападниця збірної Канади підписала контракт терміном на чотири роки, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу "канонірів".

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Що відомо про найдорожчий трансфер у жіночому футболі?

Керівництво Арсенала сплатило за перехід гравчині один мільйон фунтів. Цей трансфер став найдорожчим в історії жіночого футболу.

Попередній рекорд належав Наомі Гірмі з Челсі. У січні "сині" оформили її перехід з Сан-Дієго за 900 тисяч фунтів.

Це привілей і честь. Усе, чого досяг клуб, надзвичайно грандіозно, і я дуже рада бути частиною цього проєкту,

– прокоментувала трансфер канадка.

Дивіться відео з презентацією Олівії Сміт

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олівія Сміт зіграла 20 матчів у жіночій Суперлізі, у яких забила сім голів. Її колишній клуб Ліверпуль фінішував на сьомому місці, а Арсенал – на другому.

Зазначимо, що лондонський клуб є переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі "канонірки" переграли Барселону з рахунком 1:0.