Форвард сборной Украины может играть в Лиге Европы 2026/27 – Жирона получила предложение

Нападающий Владислав Ванат близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. 24-летний футболист интересен европейскому клубу.

Речь о турецком Трабзонспоре. Об активности этого клуба на трансферном рынке сообщил румынский портал Digi Sport.

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Что известно о потенциальном переходе?

По информации источника, турецкий клуб уже направил официальное трансферное предложение Жироне. В команде, цвета которой защищают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, следят за Владиславом еще со времен его выступлений в Динамо.

Ожидается, что трансфер Ваната может состояться уже в летнее трансферное окно. В публикации также говорится о том, что потенциальная покупка украинца может ускорить уход из Трабзонспора румынского нападающего Дениса Дрегуша.

Что еще известно о будущем Ваната?

Ранее была информация о том, что Жирона хочет устроить чистку состава, чтобы уменьшить нагрузку на зарплатную ведомость. Владислав Ванат попал в список исполнителей, которого планируют сохранить в клубе.

Отметим, что футболист пропустил концовку клубного сезона 2025/26, а также не попал в заявку сборной Украины на товарищеские матчи против Польши и Дании. Он восстанавливается от повреждения мышцы задней поверхности бедра.