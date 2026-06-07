Форвард сборной Украины может играть в Лиге Европы 2026/27 – Жирона получила предложение
Нападающий Владислав Ванат близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. 24-летний футболист интересен европейскому клубу.
Речь о турецком Трабзонспоре. Об активности этого клуба на трансферном рынке сообщил румынский портал Digi Sport.
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Что известно о потенциальном переходе?
По информации источника, турецкий клуб уже направил официальное трансферное предложение Жироне. В команде, цвета которой защищают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, следят за Владиславом еще со времен его выступлений в Динамо.
Ожидается, что трансфер Ваната может состояться уже в летнее трансферное окно. В публикации также говорится о том, что потенциальная покупка украинца может ускорить уход из Трабзонспора румынского нападающего Дениса Дрегуша.
Что еще известно о будущем Ваната?
Ранее была информация о том, что Жирона хочет устроить чистку состава, чтобы уменьшить нагрузку на зарплатную ведомость. Владислав Ванат попал в список исполнителей, которого планируют сохранить в клубе.
Отметим, что футболист пропустил концовку клубного сезона 2025/26, а также не попал в заявку сборной Украины на товарищеские матчи против Польши и Дании. Он восстанавливается от повреждения мышцы задней поверхности бедра.