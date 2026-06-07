Мова про турецький Трабзонспор. Про активність цього клубу на трансферному ринку повідомив румунський портал Digi Sport.

Дивіться також Циганков може змінити Жирону на Барселону – джерело повідомило про імовірний трансфер

Що відомо про потенційний перехід?

За інформацією джерела, турецький клуб уже надіслав офіційну трансферну пропозицію Жироні. У команді, кольори якої захищають українці Арсеній Батагов і Руслан Маліновський, стежать за Владиславом ще з часів його виступів у Динамо.

Очікується, що трансфер Ваната може відбутись уже у літнє трансферне вікно. У публікації також йдеться про те, що потенційна купівля українця може прискорити відхід з Трабзонспора румунського нападника Деніса Дрегуша.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що ще відомо про майбутнє Ваната?

Раніше була інформація про те, що Жирона хоче влаштувати чистку складу, щоб зменшити навантаження на зарплату відомість. Владислав Ванат попав у список виконавців, якого планують зберегти у клубі.

Зазначимо, що футболіст пропустив кінцівку клубного сезону 2025/26, а також не потрапив до заявки збірної України на товариські матчі проти Польщі та Данії. Він відновлюється від пошкодження м'яза задньої поверхні стегна.