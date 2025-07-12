Несколько недель велись переговоры по переходу Ильи Забарного в Пари Сен-Жермен. Защитник сборной Украины согласился на условия контракта, но Борнмут отклонил предложения "парижан", пишет 24 Канал со ссылкой на Le 10 Sport.

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Каким было предложение ПСЖ по Забарному?

Илья Забарный был приоритетной целью французского гранда на летнее трансферное окно. ПСЖ сделал два предложения Борнмуту по покупке 22-летнего защитника. Однако они не удовлетворили финансовые аппетиты "вишен". Сообщается, что последнее предложение приближалось к 60 миллионам евро.

Летом Борнмут потерял двух важных игроков обороны: Дин Хейсен стал игроком Реала, а Милош Керкез присоединился к Ливерпулю. Поэтому англичане не готовы были отпустить Забарного меньше, чем за 70 миллионов евро. Зато ПСЖ не захотел платить такую компенсацию.

По информации источника, сейчас ПСЖ отказался от подписания Забарного. Триумфатор Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира переключился на другие кандидатуры.

Напомним, что Илья Забарный стал игроком Борнмута в январе 2023 года. Киевское Динамо получило за своего воспитанника 22,7 миллиона евро, а также 20% от следующего трансфера. Если бы ПСЖ согласился на условия Борнмута, то "бело-синие" получили бы еще 14 миллионов евро в клубную кассу.

В составе "вишен" Забарный сыграл 86 матчей, забил один гол и отдал один ассист. По данным Transfermarkt его стоимость составляет 42 миллиона евро. Сейчас украинец начал подготовку к новому сезону в Борнмуте.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко может покинуть Арсенал. В услугах украинского универсала заинтересован представитель АПЛ.