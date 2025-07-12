Кілька тижнів велися перемовини щодо переходу Іллі Забарного до Парі Сен-Жермену. Захисник збірної України погодився на умови контракту, але Борнмут відхилив пропозиції "парижан", пише 24 Канал з посиланням на Le 10 Sport.

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Якою була пропозиція ПСЖ по Забарному?

Ілля Забарний був пріоритетною ціллю французького гранда на літнє трансферне вікно. ПСЖ зробив дві пропозиції Борнмуту щодо купівлі 22-річного захисника. Проте вони не задовольнили фінансові апетити "вишень". Повідомляється, що остання пропозиція наближалася до 60 мільйонів євро.

Влітку Борнмут втратив двох важливих гравців оборони: Дін Хейсен став гравцем Реала, а Мілош Керкез приєднався до Ліверпуля. Тож англійці не готові були відпустити Забарного менше, ніж за 70 мільйонів євро. Натомість ПСЖ не захотів платити таку компенсацію.

За інформацією джерела, наразі ПСЖ відмовився від підписання Забарного. Тріумфатор Ліги чемпіонів та Клубного чемпіонату світу переключився на інші кандидатури.

Нагадаємо, що Ілля Забарний став гравцем Борнмуту у січні 2023 року. Київське Динамо отримало за свого вихованця 22,7 мільйона євро, а також 20% від наступного трансферу. Якби ПСЖ погодився на умови Борнмуту, то "біло-сині" отримали б ще 14 мільйонів євро в клубну касу.

У складі "вишень" Забарний відіграв 86 матчів, забив один гол та віддав один асист. За даними Transfermarkt його вартість становить 42 мільйони євро. Наразі українець розпочав підготовку до нового сезону у Борнмуті.

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