У россиян дико пылает из-за возможного трансфера Забарного в ПСЖ: клуб выгонит россиянина ради Ильи

Парижская команда готова удовлетворить желание украинца не играть вместе с россиянином. Возможный уход Сафонова из Парижа вызвал истерику у российских фанатов.

Украинец Илья Забарный близок к переходу в топ-клуб после успешного сезона в Борнмуте. Одним из наиболее заинтересованных в трансфере защитника является ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Подгорает на болотах

Французы готовы выложить за 22-летнего футболиста около 50 миллионов евро. Более того, в СМИ ходят слухи, что ПСЖ даже попрощается со вторым вратарем Матвеем Сафоновым.

Именно присутствие россиянина в команде сорвало трансфер Забарного зимой. Теперь же ПСЖ готов удовлетворить желание Ильи не играть в одной команде с представителем страны-террористки. От такой новости в российских пабликах началась настоящая истерика.

Французско-арабские идиоты.

Требл взял, можно уходить.

Оказывается, что украинец и не очень и хочет в Париж и готов "нагибать" победителя ЛЧ под свои условия. А владелец и руководство, кажется, рады гнуться.

Из-за нации боится? Ахххххх.

Какой-то ноунейм на Мотю гонит.



Комментарий россиян относительно возможного трансфера Забарного / Скриншот

Надеюсь, если этот черт и перейдет, то заменит только Кимпембе в лазарете.

Если ПСЖ продаст Сафонова по этой причине, это позор на клуб.



Комментарий россиян относительно возможного трансфера Забарного / скриншот

А зачем ПСЖ этот Забарный? Не тот уровень.

Не понимаю, кроме Забарного нет защитников больше?

Если это будет причиной продать Сафонова, то можно смело разочаровываться в ПСЖ.

Без Матвея ПСЖ не выиграл бы ЛЧ.

Что за бред. И что такого сделал Сафонов? Штурмовиком был, что ли?

Пусть Забарный идет лесом!



Комментарий россиян относительно возможного трансфера Забарного / скриншот



Комментарий россиян относительно возможного трансфера Забарного / Скриншот

Бред! Из-за обиженного х*хла выгонять Сафонова – треш. Забарный такой же укроф*шист, как и 70% его безнадежной страны.

Отметим, что ПСЖ приобрел Сафонова прошлым летом в Краснодаре, заплатив российскому клубу 20 миллионов евро. Впрочем выиграть конкуренцию у Доннаруммы россиянин не смог. На счету Матвея 17 матчей во всех турнирах.

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Напомним, что Забарный выступает за Борнмут с января 2024 года. За эти полтора сезона украинец провел 86 матчей, оформив по одному голу и ассисту. Его команда финишировала девятой в АПЛ сезона 2024-2025.