Зинченко перешел в Аякс: появились детали трансфера футболиста –СМИ

Александр Зинченко совсем скоро сменит клубную прописку. Украинский футболист покинет Арсенал и присоединится к Аяксу.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе Зинченко в амстердамский клуб. Кроме того, он поделился деталями трансфера футболиста сборной Украины.

Что известно о переходе Зинченко в Аякс?

По имеющейся информации, украинский защитник прошел медицинский осмотр и завершил все формальные процедуры для перехода в Аякс. После обследования стороны согласовали все детали сделки, а сам футболист поставил подпись под контрактом с нидерландцами.

Также Арсенал подтвердил трансфер Зинченко к амстердамцам. "Канониры" подписали все необходимые документы для перехода украинца в Аякс.

Сумма сделки составляет 1,5 миллиона евро. Ожидается, что уже в ближайшие часы амстердамский клуб официально объявит о подписании футболиста сборной Украины.

Как сложилась карьера Зинченко в Англии?