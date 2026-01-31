Зинченко перешел в Аякс: появились детали трансфера футболиста –СМИ
- Александр Зинченко перешел из Арсенала в Аякс, завершив медицинский осмотр и формальные процедуры.
- Сумма трансфера составляет 1,5 миллиона евро, и Аякс вскоре официально объявит о подписании.
Александр Зинченко совсем скоро сменит клубную прописку. Украинский футболист покинет Арсенал и присоединится к Аяксу.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе Зинченко в амстердамский клуб. Кроме того, он поделился деталями трансфера футболиста сборной Украины.
Что известно о переходе Зинченко в Аякс?
По имеющейся информации, украинский защитник прошел медицинский осмотр и завершил все формальные процедуры для перехода в Аякс. После обследования стороны согласовали все детали сделки, а сам футболист поставил подпись под контрактом с нидерландцами.
Также Арсенал подтвердил трансфер Зинченко к амстердамцам. "Канониры" подписали все необходимые документы для перехода украинца в Аякс.
Сумма сделки составляет 1,5 миллиона евро. Ожидается, что уже в ближайшие часы амстердамский клуб официально объявит о подписании футболиста сборной Украины.
Как сложилась карьера Зинченко в Англии?
По данным Transfermarkt, в 2016 году Зинченко перешел из Уфы в Манчестер Сити. "Горожане" сразу отправили в аренду в ПСВ, но в конце концов он стал игроком основного состава манкунианцев.
В 2022 году украинский футболист перешел в Арсенал. "Канониры" заплатили за него 35 миллионов евро.
В начале сезона 2025/2026 он присоединился на правах аренды к Ноттингем Форест. Однако "лесники" решили досрочно расторгнуть соглашение, рассчитанное до конца текущей кампании.