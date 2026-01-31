Укр Рус
31 января, 13:48
2

Зинченко перешел в Аякс: появились детали трансфера футболиста –СМИ

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Зинченко перешел из Арсенала в Аякс, завершив медицинский осмотр и формальные процедуры.
  • Сумма трансфера составляет 1,5 миллиона евро, и Аякс вскоре официально объявит о подписании.

Александр Зинченко совсем скоро сменит клубную прописку. Украинский футболист покинет Арсенал и присоединится к Аяксу.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о переходе Зинченко в амстердамский клуб. Кроме того, он поделился деталями трансфера футболиста сборной Украины.

Что известно о переходе Зинченко в Аякс?

По имеющейся информации, украинский защитник прошел медицинский осмотр и завершил все формальные процедуры для перехода в Аякс. После обследования стороны согласовали все детали сделки, а сам футболист поставил подпись под контрактом с нидерландцами.

Также Арсенал подтвердил трансфер Зинченко к амстердамцам. "Канониры" подписали все необходимые документы для перехода украинца в Аякс.

Сумма сделки составляет 1,5 миллиона евро. Ожидается, что уже в ближайшие часы амстердамский клуб официально объявит о подписании футболиста сборной Украины.

Как сложилась карьера Зинченко в Англии?

  • По данным Transfermarkt, в 2016 году Зинченко перешел из Уфы в Манчестер Сити. "Горожане" сразу отправили в аренду в ПСВ, но в конце концов он стал игроком основного состава манкунианцев.

  • В 2022 году украинский футболист перешел в Арсенал. "Канониры" заплатили за него 35 миллионов евро.

  • В начале сезона 2025/2026 он присоединился на правах аренды к Ноттингем Форест. Однако "лесники" решили досрочно расторгнуть соглашение, рассчитанное до конца текущей кампании.