27-летним полузащитником интересовалась испанская Жирона. Инсайдер и блогер Игорь Бурбас назвал сумму, которую каталонцы предлагали Динамо за Шапаренко.
Какие средства предлагала Жирона за Шапаренко?
По имеющейся информации, Динамо получило от Жироны предложение в размере 2 миллионов евро за трансфер Шапаренко. Произошло это перед тем, как футболист продлил контракт с киевским клубом.
Жирона в это межсезонье обращалась к Динамо, зная, что у Шапаренко остается полгода контракта. И предлагала она Динамо за него максимум 2 миллиона евро,
– рассказал блогер.
Напомним, что новое соглашение полузащитника с киевским клубом рассчитано на пять лет. Недавно бывший тренер "бело-синих" Йожеф Сабо высказался о решении Шапаренко продлить контракт с Динамо.
Что известно о Шапаренко в Динамо?
С 2017 года Шапаренко выступает за взрослую команду Динамо. Всего в составе он сыграл в 230 матчах, в которых забил 31 гол и отдал 34 результативные передачи.
В текущем сезоне полузащитник провел за Динамо 22 матча во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и 6 ассистов.
Вместе с "бело-синими" Николай дважды становился чемпионом Украины, выигрывал два раза национальный Кубок и является двукратным обладателем Суперкубка страны.