27-летним полузащитником интересовалась испанская Жирона. Инсайдер и блогер Игорь Бурбас назвал сумму, которую каталонцы предлагали Динамо за Шапаренко.

Какие средства предлагала Жирона за Шапаренко?

По имеющейся информации, Динамо получило от Жироны предложение в размере 2 миллионов евро за трансфер Шапаренко. Произошло это перед тем, как футболист продлил контракт с киевским клубом.

Жирона в это межсезонье обращалась к Динамо, зная, что у Шапаренко остается полгода контракта. И предлагала она Динамо за него максимум 2 миллиона евро,

– рассказал блогер.

Напомним, что новое соглашение полузащитника с киевским клубом рассчитано на пять лет. Недавно бывший тренер "бело-синих" Йожеф Сабо высказался о решении Шапаренко продлить контракт с Динамо.

Что известно о Шапаренко в Динамо?