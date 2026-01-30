Журналист Владимир Зверов сообщил, что Владимир Малицкий присоединился к штабу Динамо как тренер-аналитик. Он будет помогать разбирать соперников и анализировать игру собственных футболистов.

Что изменилось в составе тренеров Динамо?

Ранее Малицкий работал в Буковине и Полесье. По данным журналиста, он уже присоединился к тренерскому штабу киевской команды.

Добавим, что журналист Виктор Вацко недавно высказался о структуре тренерского штаба Динамо. Он отметил, что в европейских клубах тренеры специализируются на стандартах, атаке, обороне – внимание уделяется даже самым мелким деталям.

По словам польского тренера Мацея Кендзёрика (которого цитирует Вацко), во времена Александра Шовковского в штабе было пять ассистентов, тогда как у Костюка – только два.

Кто входит в тренерский штаб Динамо Киев?

Главным тренером Динамо является Игорь Костюк, который ранее возглавлял молодежные команды клуба. Ему помогают ассистенты Олег Венглинский и Мацей Кендзерек.

Тренерский штаб также включает тренеров вратарей Тараса Луценко и Михаила Федунова и нескольких специалистов по физической подготовке – Виталия Кулибу, Сергея Мкртчана и Александра Васильева.

Кроме того, в структуре работают научная группа и медицинский персонал, которые вместе с тренерами обеспечивают подготовку первой команды.

Как и почему произошла смена тренера Динамо?