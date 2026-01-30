Журналіст Володимир Звєров повідомив, що Володимир Маліцький приєднався до штабу Динамо як тренер-аналітик. Він допомагатиме розбирати суперників та аналізувати гру власних футболістів.
Що змінилося у складі тренерів Динамо?
Раніше Маліцький працював у Буковині та Поліссі. За даними журналіста, він уже приєднався до тренерського штабу київської команди.
Додамо, що журналіст Віктор Вацко нещодавно висловився про структуру тренерського штабу Динамо. Він наголосив, що у європейських клубах тренери спеціалізуються на стандартах, атаці, обороні – увага приділяється навіть найдрібнішим деталям.
За словами польського тренера Мацея Кендзьорика (якого цитує Вацко), у часи Олександра Шовковського в штабі було п'ять асистентів, тоді як у Костюка – лише два.
Хто входить до тренерського штабу Динамо Київ?
Головним тренером Динамо є Ігор Костюк, який раніше очолював молодіжні команди клубу. Йому допомагають асистенти Олег Венглинський та Мацей Кендзьорек.
Тренерський штаб також включає тренерів воротарів Тараса Луценка та Михайла Федунова й кількох фахівців із фізичної підготовки – Віталія Кулибу, Сергія Мкртчана та Олександра Васильєва.
Окрім того, у структурі працюють наукова група та медичний персонал, які разом із тренерами забезпечують підготовку першої команди.
Як і чому відбулася зміна тренера Динамо?
У листопаді 2025 року Динамо звільнило Олександра Шовковського після серії невдалих матчів у Прем'єр‑лізі та поразки від кіпрської Омонії (0:2) в Лізі конференцій. Однією з причин змін також стала критика вболівальників.
У листопаді Ігор Костюк став головним тренером киян. Фахівець, який раніше очолював молодіжну команду U-19, працює у системі академії Динамо з кінця 2010-х років.
Під керівництвом Костюка Динамо програло СК Полтаві (1:2), перемогло Кудрівку (2:1) і розгромило Верес (3:0), показавши перші ознаки стабілізації команди.
У Лізі конференцій "біло-сині" під керівництвом Костюка зіграли два матчі: на виїзді поступилися італійській Фіорентині (2:1) та переграли вірменський Ноах (2:0).