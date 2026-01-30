Журналіст Володимир Звєров повідомив, що Володимир Маліцький приєднався до штабу Динамо як тренер-аналітик. Він допомагатиме розбирати суперників та аналізувати гру власних футболістів.

Що змінилося у складі тренерів Динамо?

Раніше Маліцький працював у Буковині та Поліссі. За даними журналіста, він уже приєднався до тренерського штабу київської команди.

Додамо, що журналіст Віктор Вацко нещодавно висловився про структуру тренерського штабу Динамо. Він наголосив, що у європейських клубах тренери спеціалізуються на стандартах, атаці, обороні – увага приділяється навіть найдрібнішим деталям.

За словами польського тренера Мацея Кендзьорика (якого цитує Вацко), у часи Олександра Шовковського в штабі було п'ять асистентів, тоді як у Костюка – лише два.

Хто входить до тренерського штабу Динамо Київ?

Головним тренером Динамо є Ігор Костюк, який раніше очолював молодіжні команди клубу. Йому допомагають асистенти Олег Венглинський та Мацей Кендзьорек.

Тренерський штаб також включає тренерів воротарів Тараса Луценка та Михайла Федунова й кількох фахівців із фізичної підготовки – Віталія Кулибу, Сергія Мкртчана та Олександра Васильєва.

Окрім того, у структурі працюють наукова група та медичний персонал, які разом із тренерами забезпечують підготовку першої команди.

Як і чому відбулася зміна тренера Динамо?