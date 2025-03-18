Прогресс Забарного и регресс Зинченка: как изменились ценники на украинцев в АПЛ
- Илья Забарный стал самым дорогим украинским футболистом в АПЛ, его стоимость выросла до 40 миллионов евро.
- Александр Зинченко потерял в цене, его стоимость снизилась с 30 до 22 миллионов евро.
- Егор Ярмолюк также подорожал, ценники Михаила Мудрика и Виталия Миколенка остались неизменными.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов Английской Премьер-лиги. Изменения в стоимости коснулись также и игроков национальной сборной Украины.
Всего в сильнейшей лиге мира выступает пять украинских футболистов. Портал Transfermarkt изменил ценники трем из них, информирует 24 Канал.
Читайте также Украинского футболиста признали лучшим защитником месяца в чемпионате Португалии
Какие произошли изменения
Самым дорогим игроком среди украинцев в АПЛ остается защитник Борнмута Илья Забарный. Его стоимость повысилась с 38 до 40 миллионов евро и достигла своего пика за все время.
На столько же подорожал и полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк. Теперь его оценивают в 12 миллионов евро, что также является рекордом для 21-летнего игрока "пчел".
Единственным, кто потерял в цене из украинских футболистов, стал Александр Зинченко. Стоимость игрока Арсенала снизилась с 30 до 22 миллионов евро.
Вингер Челси Михаил Мудрик и защитник Эвертона Виталий Миколенко остались с неизменными ценниками. Их оценивают в 30 и 28 миллионов евро соответственно.
Рыночная стоимость украинцев в АПЛ по версии Transfermarkt
- Илья Забарный (Борнмут) – 40 миллионов евро
- Михаил Мудрик (Челси) – 30
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 28
- Александр Зинченко (Арсенал) – 22
- Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 12
Интересно. Виталий Миколенко может сменить клубную прописку уже летом. Он находится в шорт-листе Тоттенхэма, который также следит и за Ильей Забарным.
Отметим, что самым дорогим игроком АПЛ остался норвежец Эрлинг Холанд, которого оценивают в 200 миллионов евро. Ценник в 150 миллионов евро имеет вингер Арсенала Букайо Сака, а третье место по стоимости (130 миллионов евро) делят три футболиста – Фил Фоден, Коул Палмер и Родри.