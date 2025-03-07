Шовковский рассказал, на какой срок выбыл один из лидеров Динамо из-за травмы

В четверг, 6 марта, киевское Динамо встречалось с ЛНЗ в матче 20 тура Украинской Премьер-лиги. Этот поединок из-за травмы пропустил Александр Тымчик.

Он получил повреждение на тренировке во время подготовки к игре с черкасским коллективом. Клубные врачи диагностировали у защитника мышечную травму.

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Сколько пропустит Тымчик

После поединка, в котором киевляне одержали победу со счетом 2:1, главный тренер Динамо Александр Шовковский подтвердил эту информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ. Он рассказал о сроке восстановления Александра Тымчика.

Александр выпал минимум на полтора месяца,

– сказал Шовковский.

Отметим, что в нынешнем сезоне 28-летний правый защитник провел 23 поединка за Динамо во всех турнирах. В них он записал себе в актив один ассист.

К слову. Динамо оперативно нашло замену Александру Тымчику. Киевляне подписали до конца кампании-2024/2025 Валерия Лучкевича.

Следующий матч "бело-синие" проведут 11 марта против луганской Зари. Старт встречи запланирован на 15:30.