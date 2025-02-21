Украинский форвард Ромы Артем Довбик не сыграл в решающем матче 1/16 финала Лиги Европы с Порту (3:2). Перед самым поединком футболист получил повреждение, пишет 24 Канал.

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Когда ожидать возвращения Довбика

По информации Calciomercato, Довбик пропустил восстановительную тренировку команды. Это означает, что нападающий не сможет помочь "джаллоросси" в матче 26-го тура Серии А против Монцы. Встреча состоится в понедельник, 24 февраля.

Однако состояние Довбика не вызывает большого беспокойства у тренерского штаба Ромы во главе с Клаудио Раньери. Вполне вероятно, что украинец восстановится к матчу против Комо.

Поединок 27-го тура чемпионата Италии запланирован на 2 марта. Остается только надеяться, что Артем залечит повреждение мышцы бедра и будет иметь игровую практику.

В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл за Рому 33 матча во всех турнирах. На счету бомбардира 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Из-за травм Довбик пропустил три поединка (1 – в Лиге Европы и 2 – в чемпионата). В предыдущем туре Серии А против Пармы украинец просидел всю игру на скамейке запасных.