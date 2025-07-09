Мусиала обратился к голкиперу ПСЖ, который сломал его в четвертьфинале КЧМ-2025

Лидер мюнхенской Баварии Джамал Мусиала не смог доиграть четвертьфинальный поединок против ПСЖ. В столкновении с Джанлуиджи Доннарумой полузащитник получил ужасную травму.

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала успешно перенес операцию на ноге. 22-летний футболист записал видеообращение в инстаграме к болельщикам, пишет 24 Канал.

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Что сказал Мусиала о Доннарумме

Мусиала поблагодарил за поддержку и рассказал о своем самочувствии.

"Спасибо за любовь и поддержку, которую я получил от всех вас. Это очень много значит для меня. Приятно видеть, как футбольный мир объединяется в такое время, и я действительно ценю это. Операция прошла хорошо. Я нахожусь под тщательным наблюдением", – сказал хавбек Баварии.

Отдельно Мусиала заверил, что не держит обиду на голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруму, который снес его в конце первого тайма.

Хочу сказать, что в том, что произошло, никого не винить. Подобные ситуации случаются, и теперь я намерен использовать это время, чтобы снова набраться сил и позитивного настроя. Я с нетерпением жду встречи с вами,

– сказал Мусиала.

Отметим, что вследствие столкновения с Доннаруммой у Мусиалы диагностировали перелом малоберцовой кости вместе с переломом и вывихом в зоне голеностопного сустава. Медики прогнозируют, что восстановление лидера Баварии продлится 3-4 месяца.

Поэтому по самым оптимистичным прогнозам возвращения Мусиалы стоит ожидать не раньше ноября. Новый сезон для Баварии стартует 16 августа поединком за Суперкубок Германии против Штутгарта.