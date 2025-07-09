Півзахисник Баварії Джамал Мусіала успішно переніс операцію на нозі. 22-річний футболіст записав відеозвернення в інстаграмі до вболівальників, пише 24 Канал.

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Що сказав Мусіала про Доннарумму

Мусіала подякував за підтримку та розповів про своє самопочуття.

"Дякую за любов і підтримку, яку я отримав від усіх вас. Це дуже багато значить для мене. Приємно бачити, як футбольний світ об'єднується в такий час, і я дійсно ціную це. Операція пройшла добре. Я перебуваю під ретельним наглядом", – сказав хавбек Баварії.

Окремо Мусіала запевнив, що не тримає образу на голкіпера ПСЖ Джанлуїджі Доннаруму, який зніс його наприкінці першого тайму.

Хочу сказати, що в тому, що сталося, нікого звинувачувати. Подібні ситуації трапляються, і тепер я маю намір використати цей час, щоб знову набратися сил і позитивного настрою. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами,

– сказав Мусіала.

Зазначимо, що внаслідок зіткнення з Доннаруммою у Мусіали діагностували перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба. Медики прогнозують, що відновлення лідера Баварії триватиме 3-4 місяці.

Тож за найоптимістичнішими прогнозами повернення Мусіали варто очікувати не раніше листопада. Новий сезон для Баварії стартує 16 серпня поєдинком за Суперкубок Німеччини проти Штутгарта.