Судаков опубликовал фото с травмированной рукой: сыграет ли с Азербайджаном
- Георгий Судаков получил травму плеча во время матча с Исландией и надеется на скорое выздоровление.
- Следующий матч сборной Украины против Азербайджана состоится 13 октября, и участие Судакова в нем маловероятно.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков еще в первом тайме матча с Исландией покинул поле. Футболист Бенфики во время столкновения травмировал плечо.
После матча Георгий Судаков прокомментировал травму, полученную в матче с исландцами. Хавбек также опубликовал фото с травмированной рукой, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Судакова.
Каково состояние Судакова после травмы?
На фотографии видно, что рука Судакова зафиксирована бандажом. Футболист надеется на скорейшее выздоровление. Кроме того, Георгий поздравил болельщиков с победой.
Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой,
– написал Судаков.
Георгий Судаков с травмированной рукой / фото с телеграм-канала футболиста
Напомним, что в одном из игровых моментов матча с исландцами (5:3) Судаков столкнулся с футболистом команды-соперника. В результате падения украинец травмировал плечо. Георгий не смог продолжать матч и на 39-й минуте уступил место на поле динамовцу Назару Волошину.
Как Ребров прокомментировал травму Судакова?
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о состоянии Георгия Судакова. Специалист отметил, что рассчитывает на помощь футболиста в ближайшем матче.
"Не знаю пока что, видел, что Жора действительно чувствовал боль. Это игрок, который уйдет с поля только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен. Считаю, что у нас сейчас молодая и перспективная команда. Будем в дальнейшем бороться", – сказал Ребров в комментарии УАФ.
Напомним, что следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана. Игра состоится в понедельник, 13 октября, и начнется в 21:45. Времени до поединка осталось очень мало, поэтому появление Судакова в этом матче достаточно маловероятно.