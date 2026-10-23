В Динамо появились новые тренеры: штаб Кендзёрека пополнили специалисты из Польши

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Мацей Кендзёрек пригласил в свой штаб двух польских специалистов. Они уже приступили к работе с командой.

Тренерский штаб первой команды "бело-синих" пополнился двумя помощниками тренера. Ими стали Даниэль Войташ и Гжегож Войтковяк, сообщили официальные ресурсы Динамо.

Что известно о польских тренерах Динамо

Даниэль Войташ буквально на днях завершил работу на аналогичной должности в клубе "Радомяк". Помимо команды из Радома, 44-летний специалист известен тем, что был аналитиком национальной сборной Польши и помощником главного тренера в варшавской Легии.

В "Динамо" также сообщили о назначении 42-летнего Гжегожа Войтковяка. Бывший футболист завершил карьеру в 2021 году. С тех пор и до апреля 2026 года работал в структуре познанского Леха.

Во время игровой карьеры центральный защитник Войтковяк провел 24 матча за национальную сборную Польши. Он участвовал в Евро-2012, но оставался на скамейке запасных в каждом из трех матчей своей команды.

Гжегож играл и против Украины. В 2009 году товарищеский матч в Лодзи завершился "ничьей" (1:1), а вот в отборочном турнире к ЧМ-2014 сильнее в домашнем для себя матче оказались украинцы – 1:0 в Харькове.

Как складывается сезон для Динамо

Киевляне после девяти туров набрали 16 очков и занимают четвертое место, хотя еще проведут один перенесенный матч.

Команда, которую теперь возглавляет Мацей Кендзёрек, завершила международную кампанию, не пробившись в основной раунд Лиги Европы или Лиги конференций.

В пятницу, 23 октября, "бело-синие" проведут домашний матч чемпионата против Кудровки. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Добавим, что по результатам жеребьевки Кубка Украины матч 1/8 финала киевляне сыграют против Шахтера.