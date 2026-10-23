У Динамо прийшли нові тренери: штаб Кендзьорека поповнили фахівці з Польщі

Тренерський штаб першої команди "біло-синіх" поповнили два асистенти. Ними стали Даніель Войташ та Гжегож Войтковяк, повідомили офіційні ресурси Динамо.

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Що відомо про польських тренерів Динамо

Даніель Войташ лише днями завершив роботу на аналогічній посаді у клубі Радомяк. Окрім команди з Радома, 44-річний фахівець відомий тим, що був аналітиком національної збірної Польщі та асистентом головного тренера у варшавській Легії.

Повідомили в Динамо також і про призначення 42-річного Гжегожа Войтковяка. Колишній футболіст завершив кар’єру у 2021 році. Відтоді і до квітня 2026-го працював у структурі познанського Леха.

За часів ігрової кар’єри центральний захисник Войтковяк провів 24 матчі за національну збірну Польщі. Він був учасником Євро-2012, але залишився на лаві запасних у кожному з трьох матчів своєї команди.

Грав Гжегож і проти України. У 2009-му товариський матч у Лодзі завершився "мировою" (1:1), а от під час відбору до ЧС-2014 сильнішими у домашньому для себе матчі виявились українці – 1:0 у Харкові.

Як складається сезон для Динамо

Кияни після дев’яти турів мають 16 очок і посідають четверте місце, хоча ще проведуть один перенесений матч.

Команда тепер уже Мацея Кендзьорека завершила міжнародну кампанію без потрапляння в основний раунд Ліги Європи чи Ліги конференцій.

У п’ятницю, 23 жовтня, "біло-сині" проведуть домашній матч чемпіонату проти Кудрівки. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

Додамо, що за результатами жеребкування Кубка України матч 1/8 фіналу кияни зіграють проти Шахтаря.