Тренер английского клуба сделал важное заявление относительно футболиста сборной Украины

Максим Таловеров в конце января стал игроком Плимута. Он сразу начал играть в основном составе и даже забил гол в ворота Манчестер Сити

В середине марта, он получил травму колена и было объявлено, что уже не поможет "пилигримам" до конца сезона. К счастью, восстановление украинца происходит лучше, чем ожидалось.

Читайте также Конец эпохи: легендарный Варди покинет Лестер после 13 лет в команде – эмоциональное видео

Таловеров опередил график восстановления

Главный тренер Плимута Мирон Муслич рассказал о состоянии здоровья Максима Таловерова. По словам австрийского наставника, украинский защитник полностью восстановился от травмы и готов помогать команде, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "пилигримов".

Макси полностью восстановился и вернулся к тренировкам. Он будет в заявке на субботний матч. Центральные защитники имеют другой подход к реабилитации – они восстанавливаются иначе,

– сказал Муслич.

Отметим, что в нынешнем сезоне Максим Таловеров провел 11 поединков в составе Плимута. В них он отметился двумя голами.

Справка. В следующем матче "пилигримы" будут встречаться на выезде с Престоном. Игра состоится 26 апреля и начнется в 17.00 по киевскому времени.

Напомним, что Плимут ведет борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе. За два тура до завершения чемпионата команда отстает от спасательной позиции на три зачетных балла.